فرق فنية للدعاية والتحريض في كوريا الشمالية

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في يونيو ، أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الحكومية في كوريا الشمالية عن مسابقة لمجموعات فنية للدعاية والإثارة لموقع بناء، حيث تم بناء عشرة آلاف منزل في منطقة هواسونغ في بيونغ يانغ. في أغسطس، قدمت الصحيفة الرسمية للبلاد رودونغ شينمون مجموعة فنية متنقلة لشحذ الهمم لمنجم محلي. في وقت مبكر من هذا الشهر، غطت الصحيفة قصة عدد من المجموعات الفنية التي تشارك في أنشطة الدعاية والإثارة في المزارع المحلية. أصدرت كوريا الشمالية بشكل مطرد تقارير عن مثل هذه الأنشطة، والتي يبدو أنها تتم بسرعة.

بصفتها منظمات ثقافية وفنية فريدة من نوعها في كوريا الشمالية، فإن الفرق الفنية للدعاية والإثارة العروض المسرحية في المصانع أو المؤسسات أو المزارع أو الوحدات العسكرية لإيصال الرسائل السياسية وتحريض العمال على القيام بأنشطة اقتصادية بقوة. قد يكون المفهوم غير مألوف إلى حد ما بالنسبة للكوريين الجنوبيين.

هذا جزء من أداء فرقة دعاية فنية في مصنع أحذية محلي. قبل بدء العرض، تقول المجموعة إن الغرض من العرض هو تشجيع العمال هناك للعمل بجدية أكبر. تقدم الفرقة عروضها، التي تتراوح من الغناء والرقص إلى الكمامات، وتعطي أولوية قصوى لإيصال الرسالة السياسية للسلطات، مثل الاعتماد على الذات. الأداء القصير، الذي استمر حوالي 20 إلى 30 دقيقة، لاقى استجابة حماسية من الجمهور.

البروفسور "باي إيهن-كيو":

تقوم كوريا الشمالية باستمرار بتثقيف الناس بهدف غرس الاشتراكية في أذهانهم. في هذا الصدد، فإن الدعاية والتحريض مهمان للغاية. من بين 22 منظمة تابعة لحزب العمال الحاكم، تُعتَبر إدارة التنظيم والإرشاد هي الأقوى، تليها دائرة الدعاية والتحريض، التي تلعب دورًا رئيسيًا في التنقيح الأيديولوجي للجمهور. بدأ الزعيم السابق "كيم جونغ – إيل" حياته السياسية في هذا القسم، وتعمل "كيم يو – جونغ" شقيقة الزعيم الحالي "كيم جونغ – أون" في نفس القسم. من المهم أن تقدم الفرق الفنية الرئيسية في المنطقة الوسطى عروضًا. ولكن إذا قامت مجموعات فنية صغيرة بتحريض الأشخاص على مستوى الوحدة الابتدائية، والتي توصف بأنها "خلية" في كوريا الشمالية، فستكون فعالة للغاية. لذلك، فإن فرق الدعاية الفنية والمجموعات الفنية المتنقلة للتحريض لها أهمية سياسية كبرى.

يعود تاريخ مجموعات الدعاية الفنية في كوريا الشمالية إلى عام 1927، عندما تم إنشاء مجموعة تسمى "فرقة الدعاية الترفيهية". حث مؤسس كوريا الشمالية "كيم إيل – سونغ" العاملين في المجال الثقافي على أن يصبحوا مقاتلين في الطليعة الثقافية خلال خطابه في عام 1946. ومنذ العام التالي، بدأ الشمال في تنظيم فرق فنية ومجموعات فنية متنقلة في المنطقة الوسطى والمقاطعات المحلية والمنظمات الاجتماعية. في عام 1973، أنشأت كل مقاطعة فرقة الدعاية الفنية الخاصة بها، والتي ترسخت تدريجياً باعتبارها وسيلة الدولة الهامة للدعاية والتحريض‫.‬

البروفسور "باي إيهن-كيو":

فرق الدعاية الفنية ليست فرقًا محترفة ولكنها مجموعات شبه فنية. تتجول هذه الفرق في أماكن مختلفة بما في ذلك المصانع والشركات والمزارع الجماعية والمناجم ومواقع البناء في جميع أنحاء البلاد. تحفز العمالَ هناك على العمل بجدية أكبر من خلال الغناء والرقص والعزف على الآلات الموسيقية والكمامات الذكية والأداء المسرحي البسيط. غالبًا ما تتوقف العروض باستفسارات لسياسات الحزب.

بجانب فرق الدعاية الفنية، تتولى مجموعات فنية متنقلة للتحريض مسؤولية أنشطة مماثلة. أشادت وسائل الإعلام الكورية الشمالية بأعضاء هذه الجماعات لاندفاعهم إلى المناجم والمزارع ومناطق الصيد العميقة تحت الأرض، وحملوا حقائبهم على الظهر، حتى خلال فترة المسيرة الشاقة في التسعينيات من أجل تنظيم ما يسمى بأنشطة "الخطوط الأمامية" المتعلقة بالدعاية السياسية والتحريض الاقتصادي.

البروفسور "باي إيهن-كيو":

تشرح المجموعات الفنية المتنقلة للإثارة بسرعة سياسات الحزب لأعضاء الحزب والعاملين في كل فترة وتعمل بنشاط على تعزيز السياسات الاقتصادية للحزب في مواقع الإنتاج. يُطلق عليهم خلاف ذلك "مجموعات فنية مناضلة" بسبب أنشطتها السريعة والحيوية. شعرت كوريا الشمالية بالحاجة إلى إنشاء مجموعات تحريض صغيرة للوصول إلى الوحدات أو الخلايا الأساسية للمصانع والشركات والمزارع الجماعية، من أجل تنفيذ سياسات الحزب. لهذا السبب كانت مجموعات التحريض الفنية المتنقلة منظمة. تم إنشاء مثل هذه المجموعات المكونة من قُدامى المحاربين أولاً، تليها مجموعات الطلاب والمجموعات النسائية.

في حين أن فرق الدعاية الفنية عبارة عن مجموعات شبه فنية، فإن المجموعات الفنية المتنقلة للتحريض تتكون من مواطنين عموميين موهوبين. يلعب النوعان المختلفان من المجموعات الفنية أدوارًا متشابهة.

بذل الشمال الاشتراكي قدرًا كبيرًا من الجهد في الدعاية والتحريض، بالإضافة إلى تقديس الشخصية لقائده الأعلى، في سياق تسهيل الجيل الثالث من الخلافة الوراثية للسلطة. يتمثل أحد أدوار المجموعات الفنية للدعاية والتحريض في نشر الأغاني الدعائية التي أنشأتها السلطات للجمهور‫.‬

البروفسور "باي إيهن-كيو":

إذا تم تأليف أغنية جديدة وإصدارها بواسطة فرقة موسيقية مركزية واستقبلتها الجماهير بحماسة، يتم بث الأغنية على التلفزيون وتنتشر النوتة الموسيقية الخاصة بها إلى “الخلايا". أمام أعضاء الخلية، تغني مجموعات الإثارة الأغنية بتناغم مع الآلات الموسيقية البسيطة مثل الأوكورديون أو الجيتار أو الطبل، لحث الجمهور على الغناء معًا.

تؤكد وسائل الإعلام الكورية الشمالية أن المجموعات الفنية تنخرط في أنشطة دعائية وتحريضية في "الخطوط الأمامية". وتعني كلمة "خط المواجهة" هنا أن المجموعات تندفع إلى مواقع الإنتاج مثل المصانع والمؤسسات والمزارع للقيام بهذه الأنشطة على الفور. في الواقع، لا يفشلون أبدًا في الظهور في المزارع خلال موسم زراعة الأرز عندما تكون المزارع قصيرة الأيدي وأيضًا في المواقع التي تتعافى من الكوارث مثل الفيضانات.

يتم أيضًا إرسال أعضاء من أفضل الفرق الفنية إلى بعض مواقع الإنتاج من حين آخر.

فرقة مانسوديه الفنية، إحدى المجموعات الموسيقية الرئيسية في كوريا الشمالية، تم إرسالها إلى الموقع حيث كانت هناك عشرة آلاف وحدة سكنية قيد الإنشاء في بيونغ يانغ بموجب تعليمات الزعيم "كيم جونغ – أون". الممثل "ري كيزنغ-هون" الذي حصل على اللقب المشرف كان حاضرا أيضا.

البروفسور "باي إيهن-كيو":

في مناسبات سياسية أو اقتصادية مهمة، تقدم فرق موسيقية كبرى عروضًا في مواقع معينة لتثبت للناس هناك أن الحزب يهتم بهم عن كثب. تؤدي الكوارث مثل الفيضانات إلى تدهور المشاعر العامة. يهدف الحزب إلى تهدئة الاضطرابات العامة المتزايدة من خلال السماح للفرق الفنية الكبرى بتقديم العروض. تم إرسال مجموعات الموسيقى الشهيرة تقليديًا إلى مواقع معينة منذ الخمسينيات من القرن الماضي. اعتقدت الدولة أن المجموعات الفنية لا يمكنها إنشاء أغانٍ أو مقطوعات موسيقية أخرى تروق للجمهور إذا بقيت فقط داخل بيونغ يانغ، بعيدًا عن السكان المحليين، ولا يعرفون كيف تبدو حياتهم حقًا. لذلك، يتم توجيه الفرق الفنية لزيارة المواقع المحلية للحصول على "الخبرة الميدانية" ومعرفة ما يريده الناس حقًا. لهذين الغرضين، قدمت فرق فنية كبرى في المنطقة الوسطى عروضها في مناطق محلية في بعض المناسبات.

في غضون ذلك، غالبًا ما رافقت فرقة مورانغ بونغ الزعيم "كيم جونغ – أون" في عمليات التفتيش التي يقوم بها في الموقع.

البروفسور "باي إيهن-كيو":

غالبًا ما شوهدت الفرقة في المواقع التي قدم فيها القائد إرشادات فورية للعمال أو الجنود. على سبيل المثال، عزفت الفرقة في وحدة عسكرية على الجبهة الشرقية، في مصنع للجرارات في مقاطعة جاغانغ وفي مقاطعة سامجيون. كانت كوريا الشمالية تبني منازل في المحافظة لإنشاء منطقة سياحية خاصة بالقرب من جبل بايكدو. تم إرسال الفرقة إلى موقع البناء لتشجيع العمال هناك.

عقدت كوريا الشمالية أول محاضرة للعاملين في الدعاية في مارس. في ذلك الوقت، قالت السلطات إن الغرض من ورشة العمل هو "ابتكار" المشروع الأيديولوجي للحزب.

حث الزعيم "كيم جونغ – أون" المشاركين على القضاء على الروتين وابتكار مشروع أيديولوجي للحزب بطريقة شاملة. وبحسب ما ورد أمرهم بإيجاد طرق جديدة للدعاية والتحريض في كل قطاع، بما في ذلك السينما والبث والصحف. لكن الفرق الفنية الكورية الشمالية للدعاية والتحريض ما زالت مستمرة في أنشطتها التقليدية. البروفيسور" باي" يشرح السبب.

البروفسور "باي إيهن-كيو":

السبب الأكبر هو أن الفرق تعمل في نفس المكان للوصول مباشرة إلى الجمهور المحلي. هذا هو أهم عنصر في فنون الأداء. يمكنك الاستمتاع بأداء مغني على الراديو أو موقع يوتيوب، ولكن إذا شاهدت الأداء في حفلة موسيقية حية، فسيكون ذلك مؤثرًا أكثر. وبالمثل، إذا كانت الفرق الفنية تتنفس مع الجمهور في نفس المكان أثناء الأداء، فإن صوت الهتاف معًا يُسمع في الوقت الفعلي، مما يزيد من الشعور بالوجود. سيتمكن العمال الموجودون في الساحة من فهم سياسات الحزب بشكل أفضل والشعور بالدوافع لتحقيق أهدافهم بسرعة. في هذه الأيام، تطورت أشكال جديدة من وسائل الإعلام بشكل ملحوظ. لكنها ستكون بلا معنى إذا اختار سكان كوريا الشمالية عدم استخدامها. في المقابل، عليهم أن يشاهدوا أداء الفرق الفنية للدعاية والتحريض، سواء أحبوا ذلك أم لا. لهذا السبب، أعتقد أن الفرق الفنية ستستمر في أداء دورها في الشمال، بغض النظر عن تطور وسائل الإعلام الجديدة.

لا تزال كوريا الشمالية تعاني من صعوبات اقتصادية داخلية، بسبب الضغوط الدولية عليها. في هذه الحالة، يرجح أن يرفع الشمال مستوى الدعاية والتحريض داخل البلاد وخارجها. لكن من المشكوك فيه ما إذا كانت سلطات كوريا الشمالية تستطيع رؤية التأثير المقصود من خلال الدعاية والتحريض فقط.