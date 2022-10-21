الاتحاد للطيران الإماراتي يضيف رحلة واحدة أسبوعيا بين أبوظبي وإنتشون

ⓒ Etihad Airways

يعتزم الاتحاد للطيران الإماراتي زيادة أعداد رحلاتها إلى كوريا الجنوبية من خلال إضافة رحلة واحدة أسبوعيا بين أبو ظبي وإنتشون، ليرتفع عدد الرحلات من 7 رحلات إلى 8 رحلات أسبوعية.

وسيتم تطبيق جدول الأعمال الجديد على الرحلات بين مدينتي أبو ظبي الإماراتية وإنتشون الكورية خلال الفترة من يوم الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري وحتى يوم العشرين من شهر مارس من العام القادم، حيث سيتم خدمة جميع الرحلات عبر طائرة بوينغ 787-10 دريملاينر.

وستتيح هذه الزيادة في عدد الرحلات للمسافرين الكوريين مزيدا من الفرص للتمتع بكرم الضيافة العربية التقليدية، والبنية التحتية الحديثة، والآثار الثقافية المتوفرة، والمباني فريدة النوع، والمنتجعات الرائعة في أبو ظبي.

وسيستفيد المسافرون أيضا من إمكانية الربط بين مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية وشبكة الوجهات العالمية للاتحاد للطيران التي تضم 70 وجهة في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا.

ويقوم أكثر من 200 ألف كوري بزيارة لأبو ظبي سنويا منذ أن تم توقيع اتفاقية للإعفاء من التأشيرة بين كوريا والإمارات العربية المتحدة عام 2016.