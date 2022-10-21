عمل فني للمصممة المرئية المصرية صوفيا الخولي في عرض لفرقة الرقص للمعاقين بصريا

تقديم الصور : صوفيا الخولي

أقامت فرقة الرقص الكورية "لوكس بت" للمعاقين بصريا عرضا في قاعة "ماري" بجامعة سوكانغ في سيول يوم الخامس عشر من أكتوبر الجاري تحت عنوان "طِرْ عَاليًا".

و"لوكس بت" هي فرقة رقص تضم الراقصين المكفوفين، وغير المعوقين الذين يساعدونهم، حيث قامت الفرقة بإقامة 4 دورات من عروض الرقص حتى الآن.

والشيء المثير لاهتمام الجمهور في عرض هذا العام هو استخدام عمل فني لتصميم الخط العربي كخلفية المسرح، مما أتاح للجمهور فرصة للشعور بجو فريد النوع للعرض.

وينتمي العمل الفني هذا إلى الدكتورة "صوفيا الخولي" الفنانة والأستاذة في جامعة الإسكندرية المصرية، والتي حصلت على شهادة الدكتوراه في جامعة "جونغ آنغ" الكورية في مجال التصميم المرئي.

جاء استخدام العمل الفني لـ"صوفيا الخولي" كخلفية المسرح بسبب إعجاب أحد منظمي عرض الرقص للمكفوفين بأعمالها الفنية التي كانت معروضة في معرضها تحت عنوان "حب لكوريا".

وفي الواقع، فإن الأعمال الفنية المتميزة التي كانت معروضة في ذلك المعرض الخاص بتصميم الخط العربي والخط الكوري، قد حظيت بإقبال كبير من الزوار، وعلى ما أعتقد أنها جديرة بالمشاهدة بسبب إبداعها وجمالها، إلى جانب انسجام الخطين العربي والكوري فيها.

وبالمناسبة، نود أن ننوه إلى أننا سنقوم بنشر مجموعة من الصور للأعمال الفنية للدكتورة "صوفيا الخولي" ومشاهد معرضها في موقعي إنستغرام وفيسبوك للقسم العربي لمن يرغبون في مشاهدة أعمالها ولم يتمكنوا من زيارة المعرض.

وستتيح هذه الصور بالتأكيد فرصة لهم للتمتع بأعمال الدكتورة "الخولي"، وجو معرضها، وجمال أعمالها غير المتوقع الذي يظهر عندما يلتقي الخطان الكوري والعربي.

وكانت الدكتورة "الخولي" قد ألقت محاضرات خاصة حول فن الخط الكوري في جامعة "عين شمس" بالقاهرة عام 2012 بناء على دعوة وجهتها لها السفارة الكورية لدى مصر.

وحصلت على شهادة الماجيستر في جامعة الإسكندرية، كان تخصصها فن الخط الكوري. كما حصلت على شهادة الدكتوراة في جامعة "جونغ آنغ" الكورية عام 2017 في مجال التصميم المرئي، وعادت إلى مصر لتولى منصب الأستاذة في جامعة الإسكندرية.

ويمكن القول إن الدكتورة "صوفيا الخولي" كانت أول عربي يلعب دور همزة وصل بين كوريا الجنوبية والعالم العربي في مجال الفن التشكيلي.