مهرجان كوريا في دبي يحتفي بالعلاقات الثقافية مع الإمارات العربية المتحدة





برعاية السفارة الكورية لدى الإمارات العربية المتحدة وتنظيم المركز الثقافي الكوري في أبو ظبي، تحتفي فعاليات مهرجان كوريا 2022 الذي افتُتِح يوم الثاني من أكتوبر ويستمر انعقاده حتى الثامن والعشرين منه، بالعلاقات الثقافية الكورية الإماراتية عبر العديد من العروض الفنية والأدبية.

ويقدم المهرجان تجارب جديدة ليصل إلى الجمهور الإماراتي بما يحتويه من تنوع ثقافي وترفيهي، ويتزامن ذلك مع الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس المركز الثقافي الكوري في أبو ظبي.

وقال "نام تشان وو" مدير المركز الثقافي الكوري إن المهرجان افتُتح بحفل الكي بوب، وشهد حضور مجموعة من فناني الكي بوب، منهم المطرب "راين" والمطربة "هايز".

وأضاف أن فعاليات المهرجان تتضمن عروضا للرقصات الشعبية وعرضا لفرقة الأوركسترا الكورية الإماراتية، ومعرضا للوحات التقليدية الكورية، ومسابقة للخطابة باللغة الكورية، وبطولة التيكوندو، وعروضا للأفلام الكورية، ومحاضرات خاصة عن التبادل الثقافي بين البلدين.

وقال إن مهرجان هذا العام يتميز بالعديد من الفعاليات، حيث يمكن للفنانين الكوريين الشباب التواصل مع جيل الشباب في الإمارات، وتبادل الأفكار التي تعزز العلاقات فيما بينهم.

وتابع مدير المركز "نام" أن المعرض الفني يقام طيلة شهر أكتوبر تحت عنوان "اللوحات التقليدية الكورية للفنانين الواعدين" في جامعية السوربون بأبو ظبي، وقدم المهرجان مسابقة للخطابة الكورية يوم الثالث عشر من أكتوبر، إلى جانب عرض فيلمين كوريين يومي الخامس عشر والسادس عشر من أكتوبر.

ولفت إلى أن هناك مجموعة من الفعاليات الأخرى المصاحبة للمهرجان، منها بطولة الصداقة الكورية الإماراتية للتايكوندو، ومهرجان الإمارات الدولي الثامن عشر لموسيقى السلام، والتواصل مع الرقص الكوري.

وأشار "نام" إلى أن عازف الكمان الموهوب الكوري "سول يون" سيؤدي بالتعاون مع أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب ضمن مهرجان الإمارات الدولي لموسيقى السلام الذي سيقام خلال الفترة من يوم الحادي والعشرين وحتى الثالث والعشرين من أكتوبر.

وأضاف "نام" أن المركز الثقافي الكوري سيواصل بذل جهوده لجعل المهرجان الكوري حدثا للتبادل الثقافي النشط بين الشعبين الكوري والإماراتي.