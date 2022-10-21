فرقة أسوان للفنون الشعبية تقدم عروضا في البينالي الدولي للفنون الفولكلورية في كوريا

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تشارك محافظة أسوان المصرية في فعاليات المهرجان والبينالي العالمي للفنون الفولكلورية لعام 2022 الذي يقام حاليا في مدينة جينجو الواقعة جنوب شرق كوريا الجنوبية.

وقدمت فرقة أسوان المصرية للفنون الشعبية عروضها للجمهور الكوري بقيادة "شعبان حسين" وسط العديد من فرق الفنون الشعبية والتراثية الممثلة لـ8 دول، برعاية الدكتورة "نيفين الكيلاني" وزيرة الثقافة، واللواء "أشرف عطية" محافظ أسوان، وبإشراف من الفنان "هشام عطوة" رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وكان الدكتور "محمد أبو غنيمة" السكرتير العام للمحافظة، و"جو كيو تشول" عمدة مدينة جينجو قد شَهِدَا حفل افتتاح فعاليات البينالي الذي أقيم يوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري، حيث سيستمر انعقاد البينالي حتى غد السبت.

وقال اللواء "أشرف عطية" محافظ أسوان إن مشاركة المحافظة في هذا الحدث الثقافي والفني والتراثي يجسد العلاقات الراسخة بين كوريا الجنوبية ومصر، وأنها ستمهد الطريق لإقامة علاقة توأمة بين مدينة أسوان المصرية ومدينة جينجو الكورية، وهو ما سيؤدي إلى فتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات الكورية في محافظة أسوان، وزيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة من كوريا الجنوبية إليها.

وستقوم فرقة أسوان للفنون الشعبية عروضها أيضا ضمن فعاليات مهرجان الصداقة لعام 2022، والتي ستنظمها بلدية سيول يومي السبت والأحد القادمين بمشاركة 46 دولة، منها 6 دول عربية الجزائر ومصر والأردن وقطر وعمان والإمارات العربية المتحدة.