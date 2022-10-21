رئيس الجمعية الوطنية الكورية في زيارة أخيرة للإمارات العربية المتحدة

ⓒ YONHAP News

قام مؤخرا رئيس الجمعية الوطنية الكورية "كيم جين بيو" بزيارة للإمارات العربية المتحدة ضمن جولته التي شملت 3 دول في أفريقيا والشرق الأوسط.

وفي أثناء زيارته للإمارات، التقى بصاحب السمو الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في قصر الشاطئ، ونقل إليه تحيات الرئيس الكوري "يون صوك يول" وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار، فيما حمّله سموه نقل أطيب تحياته إلى الرئيس الكوري، وتمنياته لكوريا وشعبها الصديق دوام التطور والرخاء.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، علاقات الصداقة العميقة بين البلدين ومسارات التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب، خاصة المجالات البرلمانية، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع الإمارات وكوريا، والحرص المشترك على تنميتها وتطويرها إلى آفاق أرحب تلبي تطلعاتهما إلى المستقبل.

كما ناقشا تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وعلى هامش زيارته للإمارات، أجرى رئيس الجمعية الوطنية الكورية "كيم" لقاءً آخر مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي "صقر غباش" في مقر المجلس بأبو ظبي.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين الجانبين في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على أهمية ترسيخ هذه العلاقات، وما وصلت له من شراكة استراتيجية تشهد نموا وتطورا في مختلف المجالات.

كما بحث الجانبان علاقات الود والتعاون القائمة بين المجلسين الكوري والإماراتي، وتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل وتبادل الزيارات بين المجلسين.

وأعرب رئيس الجمعية الوطنية الكورية "كيم" عن شكره لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي "صقر غباش" على حسن الضيافة والاستقبال، مؤكدا أهمية زيارته في توطيد مختلف أوجه التعاون بين سيول وأبو ظبي.

وبدوره، قال "صقر غباش" إن العلاقات الإماراتية الكورية هي علاقات استراتيجية وتاريخية متميزة ومبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات وتعميق التعاون القائم في شتى المجالات.