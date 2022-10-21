استئناف نظام الدخول بدون تأشيرة للقادمين من 8 دول

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قررت الحكومة الكورية استئناف نظام الدخول لكوريا الجنوبية بدون تأشيرة للقادمين من 8 دول، وهي: اليابان، وتايوان، وماكاو، وجزر سليمان، وكيريباتي، وميكرونيزيا، وساموا، وتونغا.

وبهذا، سيتم استئناف تطبيق نظام الدخول بدون تأشيرة على القادمين من 91 دولة في العالم كان قد تم تعليق تطبيق النظام على القادمين منها بسبب جائحة كورونا.

وقد قامت الدول الثماني المذكورة مؤخرا باستئناف تطبيق نظام الدخول بدون تأشيرة للقادمين من كوريا الجنوبية.

وكانت الحكومة الكورية قد علقت نظام الدخول بدون تأشيرة للقادمين من اليابان يوم التاسع من شهر مارس من عام 2020، ثم اتخذت الإجراءات المماثلة يوم الثالث عشر من شهر أبريل من نفس العام للقادمين من الدول التي حظرت دخول المواطنين الكوريين إليها بدون تأشيرة.

وسمحت الحكومة في شهر أغسطس الماضي للقادمين من اليابان وتايوان وماكاو بالدخول بدون تأشيرة بشكل مؤقت حتى نهاية شهر أكتوبر.

وبعد استئناف نظام الدخول بدون تأشيرة، أصبح إجمالي عدد الدول التي يمكن دخول مواطنيها إلى كوريا الجنوبية بدون تأشيرة 112 دولة.

وجاء اتخاذ القرار بشأن استئناف نظام الدخول بدون تأشيرة لمراعاة الاستقرار في وضع كورونا داخل وخارج البلاد، ومن أجل إنعاش صناعات السفر والسياحة، والمعاملة بالمثل مع الدول الأخرى.

ويشار إلى أن دول العالم تتجه نحو عودة الحياة إلى طبيعتها، منهية إجراءات التباعد الاجتماعي. وتماشيا مع هذا الاتجاه العالمي، رفعت الحكومة الكورية معظم إجراءات الحجر الصحي باستثناء الارتداء الإلزامي لكمامات الوجه في الأماكن المغلقة.

وقد أغلقت دول العالم حدودها منذ عام 2020 نتيجة لتصاعد انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، مما تسبب في التراجع في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في صناعات السفر والسياحة.

ومن المؤكد أن قرار الحكومة باستئناف نظام الدخول بدون تأشيرة سيكون خبرا سارا لصناعات السفر والسياحة في كوريا الجنوبية، لأنه جاء بعد أن رفعت الحكومة القيود المفروضة على الدخول للبلاد في شهري سبتمبر وأكتوبر، ومنها الخضوع الإلزامي لفحص الحجر الصحي قبل وبعد الدخول.

وفي الواقع، بلغ عدد السياح الأجانب الوافدين في شهر أغسطس الماضي 310 آلاف و945 شخصا، بزيادة نسبتها 220.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعلى وجه الخصوص، شهد عدد القادمين من اليابان زيادة بـ10 أضعاف، ومن تايوان بـ6 أضعاف، بعد أن تم تطبيق نظام الدخول بدون تأشيرة في شهر أغسطس الماضي وبشكل مؤقت على القادمين من البلدين.