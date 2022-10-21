قرار أعضاء فرقة بي تي إس لأداء الخدمة العسكرية

ⓒBig Hit Entertainment

قرر أعضاء فرقة "بي تي إس" أداء الخدمة العسكرية تبعا للترتيب وبدءا من أكبر أعضائها "جين"، واضعين نهاية للجدل المثار الذي استمر لسنوات بشأن أداء واجباتهم العسكرية.

وقالت وكالة "بيغ هيت" الترفيهية، التي تدير أعمال فرقة "بي تي إس"، يوم الاثنين الماضي إن العضو الأكبر سنا "جين" سيلغي طلب تأجيل التحاقه بالخدمة العسكرية في نهاية شهر أكتوبر الجاري، وسيتبع إجراءات إدارة التعبئة العسكرية ذات الصلة بالالتحاق بالخدمة.

وأضافت الوكالة أن جميع الأعضاء الآخرين سيؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية وفقا لخططهم الخاصة، قائلة إنها تتطلع وأعضاء الفرقة إلى العودة إلى الساحة الغنائية كمجموعة مجددا حوالي عام 2025، بعد انتهائهم من الخدمة العسكرية.

ويموجب قانون الخدمة العسكرية في كوريا الجنوبية، يمكن لمن لديهم أسباب خاصة، منها الإصابة بالأمراض أو تحمل المسؤولية عن الأعمال المنزلية أو مواصلة الدراسة، طلب تأجيل التحاقهم بالخدمة العسكرية، ويجب عليهم الالتحاق بالخدمة عند زوال تلك الأسباب.

وكانت قضية أداء أعضاء فرقة "بي تي إس" للخدمة العسكرية مثيرة للجدل لسنوات، بين من يقولون إن المعاملة التفضيلية يجب أن تمنح لأعضاء الفرقة تقديرا لمساهمتهم الكبيرة في تعزيز مكانة كوريا الجنوبية من خلال أنشطتهم من جهة، ومن يقولون إن الخدمة العسكرية تعد واجبا حتميا يطبق على جميع الرجال دون استثناء.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن استثناء فئة الثقافة الشعبية من قائمة الفئات التي تعفى من أداء الخدمة العسكرية كان موضوعا رئيسيا للجدل بشأن العدالة والإنصاف.

وفي الواقع، تعفى بعض الفئات، منها الأبطال الأولمبيون والفائزون بميداليات في دورات الألعاب الآسيوية وعازفو الموسيقى الكلاسيكية والراقصون الذين فازوا بجوائز كبيرة في منافسات معينة، من أداء الخدمة العسكرية. ولكن لم يتم حتى الآن إدراج فئة فناني الكي-بوب ضمن قائمة الإعفاء.

وبهذا الصدد، تطالب دوائر الموسيقى الشعبية البرلمان بإجراء تعديل على قانون الخدمة العسكرية ليتم من خلاله إعفاء أعضاء فرقة "بي تي إس" من الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية، لكن مناقشات البرلمان بهذا الشأن كانت ومازالت بطيئة، ولم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.

وفي حقيقة الأمر، فإن الإنجازات التي حققتها فرقة "بي تي إس" لم تكن أقل من إنجازات الفنانين والرياضيين الآخرين الذين تمتعوا بالمعاملة الخاصة بشأن أداء الخدمة العسكرية.

وقد تصدر الألبوم الكامل الرابع بعنوان "خريطة الروح: 7" الذي أصدرته الفرقة عام 2020، قوائم الألبومات في الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وفازت الفرقة بالجائزة الكبرى في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية في العام الماضي. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها فنان بوب آسيوي مثل هذا الأداء المتميز على الساحة الغنائية العالمية.

ولذلك، يمكن القول إن فرقة "بي تي إس" قد ساهمت مساهمة كبيرة في المصلحة الوطنية، خاصة بشأن زيادة العائدات الاقتصادية وتحسين الصورة الوطنية.

لكن، ينص قانون الخدمة العسكرية على أن جميع الرجال الكوريين خاضعين للخدمة العسكرية، ولا تسمح المشاعر العامة لهم بالتمتع بأي نوع من الاستثناءات. ويتوجب على الرجال الكوريين الأصحاء البالغين من العمر بين 18 عاما و28 عاما أداء 18 شهرا من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية يوم الثلاثاء الماضي إن أعضاء الفرقة سيكون متاحا لهم المشاركة في الفعاليات الوطنية من أجل الصالح العام، حتى في أثناء خدمتهم في الجيش.