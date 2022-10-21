عودة فرقة لي سيرافيم بإصدار ألبوم جديد

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2022-10-21
#أخبار الساحة الفنية l 2022-10-24
عادت فرقة "لي سيرافيم" النسائية بالكشف عن ألبومها المصغر الجديد الثاني بعنوان "مضاد للكسر" يوم السابع عشر من أكتوبر.
وبعد ست ساعات من الكشف عنه، تم إدراج ألبوم الفرقة الجديد ضمن قائمة "آيتيونز" الأمريكية لأفضل الألبومات، حيث احتل هذا الألبوم المركز السابع.
وفي اليوم التالي، تم إدراج الألبوم ضمن قائمة "سبوتفاي"، ليحتل المركز الحادي والأربعين بعد المئة.
وتم بيع الألبوم الجديد لـ"لي سيرافيم" أكثر من 400 ألف نسخة في يوم واحد من إصداره.
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-21
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