إس إف 9 تطلق جولة غنائية في الولايات المتحدة

عمر عبد الصبور: عندي الكثير لأقدمه إلى العالم
2022-10-21
#أخبار الساحة الفنية l 2022-10-24
أطلقت فرقة "إس إف 9" الشبابية جولتها الغنائية في الولايات المتحدة بدءا من حفل سيول الذي أقيم يوم الثامن عشر من أكتوبر.
وضمن جولتها في أمريكا الشمالية، ستقيم الفرقة حفلاتها في خمس مدن أمريكية، منها نيويورك وشيكاغو ودلاس ودينفر ولوس أنجلس.
وقد بدأت فرقة "إس إف 9" ممارسة أنشطتها الغنائية بإصدار ألبومها الأول بعنوان "الإحساس في شهر أكتوبر من عام 2016.
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-21
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