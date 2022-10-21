بي تي إس تقيم حفلا في بوسان للترويج لإكسبو 2030

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أقامت فرقة "بي تي إس" حفلا موسيقيا يوم الخامس عشر من أكتوبر في مدينة بوسان الساحلية في جنوب كوريا الجنوبية، للترويج لمساعي كوريا لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030 في بوسان.

وقد بدأ الحفل الموسيقي المجاني بعنوان "لم يأت بعد إلى بوسان" في ملعب "بوسان آسياد" الرئيسي أمام حوالي 52 ألف مشجع من جميع أنحاء العالم. كما شاهد الحفل حوالي اثنا عشر 12 ألف معجب، لم يتمكنوا من الحصول على تذاكر، وقد أُقيمت تغطية حية من شاشات كبيرة في ساحة انتظار للسيارات في محطة بوسان الدولية للركاب، وعلى مسرح خاص في شاطئ "هيه أون ديه".

وخلال العرض الذي استغرق ساعتين تقريبا، قدمت الفرقة 20 أغنية، بما في ذلك الأغاني التي لقيت شعبية مثل "داينامايت" و"فاير" و"يت تو كوم".