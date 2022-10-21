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تم ترشيح فرقة "بلاك بينك" للفوز بـ4 جوائز "إم تي في" الموسيقية الأوروبية في فئات أفضل فيديو، وأفضل كيبوب، وأفضل أداء ميتافيرس، وأكبر المعجبين.

وسيتنافس الفيديو الموسيقي "السم الوردي" لفرقة "بلاك بينك" في فئة "أفضل فيديو" مع "كما كان" للمطرب البريطاني "هاري ستايلز"، و"امرأة " للمطربة الأمريكية "دوجا كات" للفوز بجائزة أفضل فيديو.

وسيقام حفل توزيع جوائز "إم تي في" الموسيقية الأوروبية لهذا العام يوم الثالث عشر من شهر نوفمبر المقبل في دوسلدورف بألمانيا.