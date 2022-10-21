ستري كيدز تتصدر قائمة بيلبورد 200 بألبومها الجديد

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تصدرت فرقة "ستري كيدز" قائمة "بيلبورد 200" بألبومها الجديد بعنوان "ماكسيدنت".

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تتمكن فيها الفرقة من تصدر قائمة "بيلبورد 200" منذ ترسيمها.

كما تعد الفرقة ثاني فنان كيبوب كوري له ألبومان تصدرا قائمة "بيلبورد 200" بعد فرقة "بي تي إس".

وكانت فرقة "ستري كيدز" قد تصدرت القائمة في شهر مارس الماضي بألبومها السابق "غريب".