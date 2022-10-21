الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

ستري كيدز تتصدر قائمة بيلبورد 200 بألبومها الجديد

#أخبار الساحة الفنية l 2022-10-24

من أغانى القمة

ⓒ JYP Entertainment

تصدرت فرقة "ستري كيدز" قائمة "بيلبورد 200" بألبومها الجديد بعنوان "ماكسيدنت".

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تتمكن فيها الفرقة من تصدر قائمة "بيلبورد 200" منذ ترسيمها.

كما تعد الفرقة ثاني فنان كيبوب كوري له ألبومان تصدرا قائمة "بيلبورد 200" بعد فرقة "بي تي إس".

وكانت فرقة "ستري كيدز" قد تصدرت القائمة في شهر مارس الماضي بألبومها السابق "غريب".

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;