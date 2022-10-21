كولد بلاي تشارك في أغنية فردية جديدة للفنان جين من بي تي إس

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شاركت الفرقة الموسيقية البريطانية العالمية "كولد بلاي" في أغنية فردية جديدة بعنوان"ذي أسترونات" سيطرحها الفنان "جين" أكبر أعضاء فرقة "بي تي إس" سنا يوم 28 من هذا الشهر قبل انضمامه إلى الخدمة العسكرية الإلزامية.

ونشر "جين" تدوينة للإعلان عن مشاركة الفرقة عبر حساب الفرقة الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي عرض فردي له أقامه في مدينة بوسان الكورية يوم 15 من هذا الشهر كان قد أخبر بهذه الخطة قائلا إنه سيصدر أغنية جديدة مع من كان يحبه كثيرا.

يقال إن الفرقة البريطانية شاركت في تلحين وكتابة وعزف الأغنية.

وكان للفرقتين الكورية والبريطانية تجربة خاصة للمشاركة في إصدار أغنية "كوني" في شهر سبتمبر من العام الماضي. للعلم فإن هذه الأغنية حققت رواجا منقطع النظير عالميا من خلال احتلال المركز الأول في جدول بيلبورد "هوت 100".

قالت شركة "بيك هيت ميوزيك" التي ينتمي إليها الفنان جين إن الفنان جين وفرقة كولد بلاي سيُظهران جاذبيةً وتآزرا خياليا من خلال الأغنية الجديدة "ذي أسترونات".