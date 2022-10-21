شيوغا وجيمين من فرقة بي تي إس يظهران في الفيديو الترويجي للسياحة الكورية

ⓒ KTO

تجاوز عدد مشاهدة الفيديوهين الترويجيين للسياحة الكورية واللذان شارك فيهما المطربان "شيوغا" و"جيمين" عضوا فرقة "بي تي إس"، 1.8 مليون مرة في 6 ساعات فقط من الكشف عنه.

وقامت مؤسسة تنمية السياحة الكورية بإنتاج اثنين من الفيديوهات بعنوان "اشعر بإيقاع كوريا مع بي تي إس" للترويج للسياحة الكورية بمشاركة المطربين "شيوغا" و"جيمين".

وسيتم عرض هاذين الفيديوهين على جدران المباني الرئيسية في ست دول، هي الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة وتايلاند واليابان وقطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين.