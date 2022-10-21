أبسان تاريونغ / نل يانغ / نام دو سان تاريونغ

في الماضي، كانت أنواع الموسيقى التي يستمتع بها العامة تختلف عن الأنواع التي يستمتع بها النبلاء. وكان يطلق على الموسيقى المخصصة للعائلة المالكة وطبقة النبلاء اسم "جونغ-أك"، وهو مصطلح يعني: الموسيقى الصحيحة. وكانت تتضمن أغانٍ مخصصة للطبقات العليا في السلم الاجتماعي عُرفت باسم "جونغا". وعلى الجانب الآخر، كان العامة يستمعون للأغاني الشعبية، وتتضمن البانسوري، وطيفًا واسعًا من الأغاني التي تجمعها تسمية جابغا. ولم يكن الـ"صُن-بي"، أو طبقة العلماء الكونفوشيين، يستمعون لذلك النوع من الأغاني. ولكن مصطلح "جابغا" الآن يطلق على كل الأغاني التراثية التي كان يؤديها المطربون المحترفون. وهناك نوعان من أغاني الجابغا: نوع يُؤدى أثناء الجلوس، وآخر يؤدى أثناء الوقوف وأداء الرقصات. ويطلق على النوع الأول اسم "جواتشانغ 좌창" والثاني اسم "إيب-تشانغ 입창" أو "صُن سوري 선소리". وأول مقطوعاتنا اليوم، أغنية "صُن سوري 선소리" بعنوان "سان تاريونغ" أو أغنية الجبل. ويطلق مصطلح "سان تاريونغ" على مجموعة كبيرة من الأغاني التي تدور حول الجبال، مثل "نُل يانغ 놀량"، و"أبسان تاريونغ 앞산타령" و"دوي سان تاريونغ 뒷산타령" و"جاجين سان تاريونغ 자진산타령". والـ"موغابي 모가비"، أو قائد الفرقة الغنائية، يبدأ العرض بصيحة عالية، يتبعها بقية أعضاء الفرقة بالغناء أثناء الرقص أو أثناء الدق على طبول صغيرة تُعرف باسم طبول "سوغو 소고".

أصوات المطربين القوية جعلت الأغنية تبدو مرحة ومنعشة. وكانت أغاني "صُن سوري" تتمتع بشعبية واسعة في هان-يانغ، الاسم القديم للعاصمة سيول، في أواخر عصر جوسون. وقد اشتهر عدد من الفرق الغنائية لذلك الوقت، والتي عرفت باسم فرق "سوري بيه 소리패" بأداء أغاني الجبال أو "سان تاريونغ"، ومنها فرق مثل "دوك صم 뚝섬" و"هان كانغ 한강" و"بانغا داري 방아다리". وكانت تلك الفرق الغنائية التراثية تؤدي تلك الأغاني المحبوبة كلما وجدت مكانًا يتجمع فيه جمهور كبير مستعد للاستماع. ومن تلك المناسبات التي كانت توفر الظروف المثالية لتقديم عرض كهذا، تقليد "داب كيو 답교"، وهو تقليد يعبر فيه الناس الجسور يوم اكتمال أول بدر للعام الجديد. وكان الناس في الماضي يعتقدون أن عبور جسر عند اكتمال أول بدر للعام الجديد يقيهم من الإصابة بالأمراض أو الإصابات خلال العام. وفي ذلك العصر لم يكن هناك الكثير من الجسور في هان-يانغ، فربما لم يكن عدد الجسور على نهر "تشون غييه تشون 청계천" يتجاوز الثلاثة حينها. وكانت الفرق الغنائية التراثية تتجمع على الجسور في تلك المناسبة لأداء عروضها أمام ذلك الحشد الغفير لجني الكثير من المال وتقديم عروض ممتعة لجمهور غفير في الآن ذاته. وأول أغنية في أغاني الجبال أو الـ"سان تاريونغ" هي أغنية "نل يانغ 놀량".

تشتهر كوريا بأنها بلد مليء بالجبال. ولذلك فمن الطبيعي أن نجدها أرضًا خصبة لأغاني الجبال. وآخر أغانينا اليوم هي أغنية "سان تاريونغ" من منطقة "جولا". ويطلق عليها اسم "ساناجي تاريونغ 산아지타령" إذ ينتهي كل مقطع منها بـ"ساناجي روغونا 산아지로구나". ويقال إن سكان مقاطعة جولا كانوا يغنون تلك الأغنية كلما ذهبوا للعمل في الحقول، أو لقطع الأخشاب في الغابات، أو في التجمعات التي كانوا يعقدونها للترفيه والتسلية. وتبدأ الأغنية كالمعتاد بالتحسر على قصر حياة الإنسان. فالسماء والأرض لا تشيخان، والقمر يعيش إلى الأبد، أما الإنسان فلا يعيش سوى مائة عام في الجبال الهادئة الوحيدة. وتتضمن الأغنية بعض العبارات الرقيقة أيضًا، مثل:

إذا شعرت بالبرد الشديد أو بالحر الشديد

فتعال بين ذراعي

إذا كانت وسادتك عالية أكثر من اللازم أو منخفضة أكثر من اللازم

فتوسد ذراعي





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "أبسان تاريونغ 앞산타령" غناء "جنغ دك-مان 정득만" بمصاحبة فرقة كورال من الرجال.

- "نل يانغ" أداء فرقة "ييه غيول باند 예결밴드".

- "نام دو سان تاريونغ 남도산타령" أداء "باك يانغ-ضُك 박양덕".