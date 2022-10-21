كيونغ بوك كونغ تاريونغ / يونغ سان هوي سانغ / دون تاريونغ وباك تاريونغ

يعد قصر "كيونغ بوك" في سيول ضمن المعالم الأثرية التي يجب على كل سائح يزور كوريا أن يزورها. ويستطيع السياح هناك أن يرتدوا الملابس الكورية التقليدية التي تُدعى "هانبوك" وهم يتجولون عبر المباني والحدائق التي تستعرض جمال العصر الملكي في جوسون وأناقته وبهاءه. وتُقام مراسم تغيير طاقم الحراسة على بوابة القصر الرئيسية بما يتماشى مع المراسم الحقيقية التي سُجلت في السجلات التاريخية لمملكة جوسون. وهي ضمن المراسم الأكثر شعبية بين السياح المحليين والأجانب. وقد أُنشئ قصر "كيونغ بوك" بعد تأسيس مملكة جوسون عام 1392. ولكن القصر الأصلي حُرق أثناء الغزو الياباني عام 1592، وهُجر لمدة قرنين تقريبًا قبل أن يُعيد الأمير هُنغ-صُن (وهو والد الملك كو-جونغ) بناءه في أواخر عصر جوسون ليعيد ماء وجه العائلة المالكة في كوريا. وقد استجلب عدد لا حصر له من العمال من جميع أنحاء البلاد لإعادة بناء القصر، وهو مصدر عنوان أغنية "كيونغ بوك كونغ تاريونغ 경복궁타령". ومن ضمن كلمات الأغنية عبارة تقول:

لقد بدأنا بناء قصر كيونغ-بوك في عام 1865

ويبلغ انشغال المزارعين ذروته في شهر أبريل من كل عام، إذ ينبغي عليهم زراعة نبتات الأرز الصغيرة في ذلك الوقت. ولا شك أن ترك الحقول والعائلات والقرى من أجل الانتقال إلى العاصمة والمشاركة في عمليات إعادة بناء القصر من أجل العائلة المالكة كان أمرًا شديد الصعوبة، ويشوبه الكثير من الوحدة القاسية أيضًا. ولذلك نجد أن أغنية "كيونغ بوك كونغ تاريونغ" التي يُفترض أنها تحتفل بإعادة بناء القصر، تمتلئ بعبارات الغضب والضغينة الموجهة من عامة الشعب إلى العائلة المالكة.

يُطلق مصطلح "تاريونغ" على الأغاني التراثية الكورية، وخاصة الأغاني الشعبية منها. ولا شك أن متابعينا قد سمعونا كثيرًا ونحن نذكر أسماء الأغاني التي يذيلها مقطع "تاريونغ"، مثل أغنية "سيه تاريونغ 새타령" أو "كاك صُل تاريونغ 각설이타령" مثلًا. وتتميز أغاني "تاريونغ" بأنها تضم عددًا من الحكايات التي يجمعها موضوعٌ واحد. وهناك عدة مقطوعات موسيقية تضم كلمة "تاريونغ" أيضًا، مثل تاريونغ المذكورة في "يونغ سان هوي سانغ 영산회상"، أو "كيل تاريونغ 길타령" في "تشويتا بونغ ريو 취타풍류". وفي تلك المقطوعات، تشير كلمة "تاريونغ" إلى الموسيقى التي تُعزف لـ"تاريونغ جانغ دان 장단"، و"تاريونغ جانغ دان" هو إيقاع يتكون من اثني عشرة مقطعًا.

صحيح أن كلمة تاريونغ تعني أغنية، ولكنها تحتمل معنى آخر. فعندما تُستخدم في سياق التوبيخ أو الاستنكار، مثل أن يقول شخص ما: "أنت دائمًا ما تغني نفس التاريونغ!" أو "تدرس أمي دائمًا التاريونغ"، فإن كلمة "تاريونغ" هنا تشير إلى شيء يتكرر في رتابة دون أمل في التغيير. ولا شك أنه من المرهق للغاية أن يسمع المرء نفس الكلام يعاد المرة تلو الأخرى، ولكن هناك استثناء، وهو: "دون تاريونغ 돈타령" أو أغنية النقود. وفي أغنية البانسوري الشهيرة "هنغ بو غا"، يصير "هنغ-بو" الفقير من أثرى الأثرياء بعدما يهديه طائر كان هنغ-بو قد عالج ساقه من قبل بذورًا سحرية تعبيرًا عن امتنانه. وعندما يزرع "هنغ-بو" تلك البذور، يجني ثمار شمام ضخمة مليئة بالمال والأرز. والمعجزة، هي أن محتويات تلك الثمرات السحرية لم تكن تنفد أبدًا مهما أخذ هنغ-بو منها. وعندما يرى هنغ-بو وزوجته ثروتهما الجديدة، يغنيان أغنية "دون تاريونغ" للتعبير عن سعادتهما البالغة.





الحلقات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- غنية "كيونغ بوك كونغ تاريونغ" غناء "تشيه سو-هيون 채수현" بمصاحبة فرقة "دو بون جيه دال 두번째달".

- "يونغ سان هوي سانغ 영산회상" عزف ""لي سيه-هوان 이세환" على الكومونغو وآخرين.

- "دون تاريونغ" و"باك تاريونغ" ضمن أغنية البانسوري "هنغبوغا"، غناء "كيم سو-هي 김소희".