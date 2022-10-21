تخفيض الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية في كوريا إلى 13 عاما

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وسط زيادة الجرائم التي يرتكبها المراهقون دون سن 14 عاما، وتعقد أساليبها وشراستها، قررت الحكومة الكورية تخفيض الحد الأدني لسن المسؤولية الجنائية من 14 عاما حاليا إلى 13 عاما. وكشف وزير العدل "هان دونغ هون" يوم الأربعاء الماضي عن مجموعة من التدابير الهادفة لمواجهة الجرائم التي يرتكبها الشباب الصغار، منها تخفيض الحد الأدني لسن المسؤولية الجنائية، واتخاذ إجراءات وقائية لجرائم الشباب الصغار ومنع تكرار ارتكابها.

وبموجب هذه التدابير، سيخضع المراهقون الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما لعقوبات جنائية في حالة ارتكابهم جرائم، على أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة كي لا يتعرضوا لتعامل غير عادل بسبب تلك الجرائم، بشأن الالتحاق بالمدارس والبحث عن عمل بعد قضاء عقوبتهم.

كما قررت وزارة العدل إنشاء أقسام خاصة بجرائم الصغار تابعة لمكاتب النيابة العامة في المناطق التي تكثر فيها جرائم الشباب، وتعزيز البرامج الخاصة بالوقاية من جرائم الشباب وإصلاحهم، كما سيتم فصل المجرمين الشباب الصغار عن المجرمين البالغين في السجون لتجنب خطر تعرضهم لجرائم أخرى من خلال احتكاكهم مع المجرمين البالغين.

وستقوم الوزارة بتحسين بيئة الإقامة والوجبات المقدمة في 10 مراكز احتجاز للمجرمين الشباب في جميع أرجاء البلاد، وتعزيز تعليمهم الأكاديمي والمهني داخل مراكز الاحتجاز.

ويعود السبب في اتخاذ الحكومة هذه التدابير إلى زيادة خطورة أوضاع جرائم الشباب، فوفقا لتقرير صادر عن وزارة العدل، زاد عدد الجرائم التي ارتكبها الشباب دون سن 14 عاما، من 7 آلاف و897 جريمة في عام 2017 إلى 12 ألفا و502 جريمة في العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن سن الشباب الصغار الذين يرتكبون جرائم لأول مرة آخذ في التناقص، وأن أساليب الجرائم أصبحت أكثر تعقيدا وشراسة.

وقال "كيم سونغ هو" رئيس فريق عمل خاص بتحديد سن المسؤولية الجنائية تابع لوزارة العدل إن القرار بتخفيض الحد الأدني لسن المسؤولية الجنائية لا يهدف إلى فرض عقوبات جنائية على الشباب الصغار، بل يهدف إلى إصلاح المجرمين الشباب.

ومن جانبها، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنها قد أعربت عن رأيها لرئيس البرلمان ووزير العدل بأن تخفيض الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية لن يكون وسيلة فعالة لمنع جرائم الشباب الصغار ومنع تكرارها، حيث ظلت اللجنة متمسكة بموقفها المعارض لفكرة تخفيض الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية.