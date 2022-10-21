نيو جينز تجذب أكثر من مليون مشترك لقناتها على يوتيوب

عمر عبد الصبور: عندي الكثير لأقدمه إلى العالم
2022-10-21
#أخبار الساحة الفنية l 2022-10-31
جذبت فرقة "نيو جينز" النسائية الواعدة أكثر من مليون مشترك لقناتها على يوتيوب.
وقالت وكالة "أدور" الترفيهية أن قناة الفرقة على يوتيوب التي تم إطلاقها قبل أقل من 3 أشهر، قد حشدت بالفعل مليون مشترك.
ومن المتوقع أن تعود الفرقة في أوائل شهر ديسمبر القادم، وذلك بعد 4 أشهر فقط من ترسيمها.
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-21
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