نيو جينز تجذب أكثر من مليون مشترك لقناتها على يوتيوب

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جذبت فرقة "نيو جينز" النسائية الواعدة أكثر من مليون مشترك لقناتها على يوتيوب.

وقالت وكالة "أدور" الترفيهية أن قناة الفرقة على يوتيوب التي تم إطلاقها قبل أقل من 3 أشهر، قد حشدت بالفعل مليون مشترك.

ومن المتوقع أن تعود الفرقة في أوائل شهر ديسمبر القادم، وذلك بعد 4 أشهر فقط من ترسيمها.