ريو ووك يكشف عن ألبوم منفرد ياباني جديد

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كشف المطرب "ريو ووك" عضو فرقة "سوبر جونير" عن ألبومه المنفرد الياباني الجديد بعنوان "تحت الشمس التي تتحول إلى اللون الأحمر" يوم الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري.

ويضم هذا الألبوم أغنيتين هما "تحت الشمس التي تتحول إلى اللون الأحمر" و"أقع في الحب".

وسوف يقيم المطرب "ريو ووك" حفلاته الغنائية بعنوان "مهرجان خريفي" يومي الثاني والثالث من نوفمبر في طوكيو، ويومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من ديسمبر في أوساكا، ويومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من ديسمبر في فوكوكا.