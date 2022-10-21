كارا تصدر ألبوما يابانيا جديدا في ديسمبر





ستصدر فرقة "كارا" النسائية ألبومًا جديدا في اليابان في شهر ديسمبر القادم.

ويأتي إصدار هذا الألبوم احتفاء بذكرى الفرقة الخامسة عشرة على ترسيمها.

وسيكون هذا الألبوم بعنوان "تحرك مرة أخرى" أول ألبوم تصدره الفرقة باللغة اليابانية منذ 6 سنوات.

وستقوم الفرقة بجولة غنائية في اليابان بدءا من حفلها في أوساكا يوم الثالث والعشرين من فبراير من العام القادم، وتشمل الجولة مدينتين أخريين فوكوكا ويوكوهاما.

وكانت فرقة "كارا" أول فرقة كيبوب نسائية أقامت حفلا غنائيا منفردا في طوكيو دوم.