مامامو تقيم جولة عالمية في نوفمبر

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من المقرر أن تقيم فرقة "مامامو" جولتها العالمية في شهر نوفمبر المقبل.

وسوف تنطلق الفرقة في جولتها العالمية بعنوان "ماي كون" بدءا من حفلاتها الغنائية في سيول، والتي ستقام خلال الفترة من يوم الثامن عشر وحتى العشرين من نوفمبر المقبل.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها فرقة "مامامو" حفلاتها الغنائية خارج كوريا منذ ترسيمها في عام 2014.

وقد كشفت الفرقة عن ألبومها المصغر الجديد الثاني عشر بعنوان "مايك وون" يوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري، وتصدرت الأغنية الرئيسية لهذا الألبوم بعنوان "إلنيلا" قائمة "آينيونز" في 10 مناطق فور الكشف عنها.