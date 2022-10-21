جين عضو فرقة بي تي إس ألبوما منفردا قبل التحاقه بالخدمة العسكرية

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كشف المطرب "جين" عضو فرقة "بي تي إس" عن أول ألبومه المنفرد بعنوان "رائد الفضاء" يوم الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

وسيكون هذا الألبوم أول وآخر ألبوم منفرد للمطرب "جين" قبل التحاقه بالخدمة العسكرية الإلزامية.

وشارك "جين" في كتابة كلمات الأغنية مع الفرقة البريطانية "كولد بلاي".

وتم بيع ألبوم "جين" بأكثر من 700 ألف نسخة في نفس يوم إصداره، ليسجل رقما قياسيا من حيث حجم مبيعات الألبوم لمطرب منفرد في نفس يوم الإصدار.

وتصدر هذا الألبوم قائمة "آيتيونز" لأفضل أغنية في 99 دولة، منها الولايات المتحدة وبريطانيا والمكسيك وألمانيا وإندونيسيا، في يوم من إصداره.

وقد قرر المطرب "جين" سحب طلبه لتأجيل موعد الالتحاق بالخدمة العسكرية.