وفاة لي جي هان بعد تعرضه لحادث تدافع إيتيوان المأساوي

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توفي "لي جي هان" الممثل والمتدرب السابق من برنامج بروديوس 101 الموسم الثاني بعد تعرضه لحادث التدافع المأساوي الذي وقع في منطقة إيتيوان وسط سيول يوم التاسع والعشرين من أكتوبر، عن عمر يناهز 24 عاما.

وقد دخل "لي" دائرة الضوء أول مرة كمتسابق على برنامج "بروديوس 101 الموسم الثاني" عام 2017، وبدأ انطلاقته كممثل عبر الويب دراما عام 2019.