الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

وكالة إس إم تلغي حفل الهالوين الخاص بها بسبب حادث التدافع في إيتيوان

#أخبار الساحة الفنية l 2022-10-31

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

ألغت وكالة "إس إم" الترفيهية حفل الهالوين السنوي الخاص بها بسبب حادث التدافع الذي راح ضحيتها 154 قتيلا ومئات الإصابات.

وكان من المقرر أن تقيم وكالة "إس إم" حفل الهالوين الخاص بها مساء يوم الثلاثين من أكتوبر، لكن أعلنت الوكالة صباح ذلك اليوم أنها ألغت الحفل بشكل كامل. 

ووسط موجة العزاء في ضحايا الحادث، تم إلغاء عدد من الأحداث والمناسبات الفنية والاجتماعية والترفيهية.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;