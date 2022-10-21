وكالة إس إم تلغي حفل الهالوين الخاص بها بسبب حادث التدافع في إيتيوان

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ألغت وكالة "إس إم" الترفيهية حفل الهالوين السنوي الخاص بها بسبب حادث التدافع الذي راح ضحيتها 154 قتيلا ومئات الإصابات.

وكان من المقرر أن تقيم وكالة "إس إم" حفل الهالوين الخاص بها مساء يوم الثلاثين من أكتوبر، لكن أعلنت الوكالة صباح ذلك اليوم أنها ألغت الحفل بشكل كامل.

ووسط موجة العزاء في ضحايا الحادث، تم إلغاء عدد من الأحداث والمناسبات الفنية والاجتماعية والترفيهية.