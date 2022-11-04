هيونديه للسيارات تقدم العون الصديق للبيئة إلى بطولة كأس العالم في قطر

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قالت شركة هيونديه موتورز الكورية مؤخرا إنها ستقدم العون إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في استضافته لكأس العالم لكرة القدم لعام 2022 في دولة قطر بنجاح. وشرحت أنها ستساعد البطولة العالمية على تحقيق هدفها لمحايدة الكربون من خلال توفير مركبات صديقة للبيئة. وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ المسابقة في توفير مركبات صديقة للبيئة في أسطول الحدث.

ومن المتوقع أن تقدم الشركة الكورية 616 مركبة، ومنها 446 وحدة من مركبات الرُّكَّاب والمركبات الترفيهية، و170 حافلة وغيرها، ومن بينها 236 وحدة صديقة للبيئة من أجل حياد الكربون.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم هيونديه موتورز بمراقبة فعلية لمركبات الأسطول بحثًا عن أي عطل أو حوادث، وتوفر استجابة خدمة سريعة، مثل الإرسال في حالات الطوارئ، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وفحص السيارة حسب الحاجة.

وتستخدم الشركة أيضا خدمة التحكم في المركبات في الوقت الفعلي لتحسين إدارة جودة خدمة الأسطول. من خلال الكشف عن أي حادث أو تعطل للمركبة في الوقت الفعلي، يقوم النظام بتوحيد جميع العمليات من تخزين السيارة والإرسال في حالات الطوارئ إلى إصلاح السيارة والاستجابة للحوادث.

الجدير بالذكر أن هيونديه تُجري حملة "هدف القرن" منذ شهر أبريل الماضي للترويج لحياد الكربون في كأس العالم، وأطلقت "فريق القرن" الذي يقوده لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق "ستيفن جيرارد". ويتكون فريق القرن من فرقة بي تي إس الغنائية، وقائد المنتخب الكوري الجنوبي السابق لكرة القدم "بارك جي سونغ"، ومصمم الأزياء الأمريكي "جيريمي سكوت"، والروبوت الآلي رباعي الأرجل "سبوت" من "بوسطن ديناميكس " وغيرها.

ومن أجل الترويج لحملة هدف القرن تقوم هيونديه موتورز بعرض فيديو خاص بعنوان "هدف القرن" بمشاركة بي تي إس وأعضاء آخرين من فريق القرن في ميدان بيكاديللي في لندن.