كامل كيم جونغ هون: أنا شخص مغامر وأحب اللغات

الطالب الكوري "كيم جونغ هون"، اسمه العربي "كامل"، يدرس حاليا الاقتصاد والقانون الدولي، إلى جانب اللغة العربية، في جامعة "هان غوك" للدراسات الأجنبية في سيول، ويقول إنه يرغب من خلال لقائه مع القسم العربي بـ"الكي بي إس" أن يؤكد على وجود الكثير من الفرص للذين يدرسون اللغة العربية في كوريا. ويضيف قائلا إنه شخص مغامر ويحب اللغات، حيث درس من قبل اللغات الصينية والفرنسية والبرتغالية، ثم قرر دراسة اللغة العربية ليعمل كجسر بين الثقافتين الكورية والعربية. وعن زيارته مؤخرا للأردن يقول "كامل كيم جونغ هون" إنها كانت في سياق عمله ضمن فريق دعم الاتصالات في مكتب اليونيسيف في عَمّان، ويتحدث أيضا عن خبرته كجندي مترجم ضمن وحدة دونغ ميونغ في جنوب لبنان، وكيف التحق بها، وبعض التجارب والذكريات التي لا تنسى بالنسبة له خلال تلك الفترة.

كما يقول إنه مثل الشباب الكوريين في جيله، لديه قلق بشأن الحصول على وظيفة نظرا لمشكلة التوظيف في كوريا حاليا، موضحا كيفية حصوله على منح دراسية وجهوده التي بذلها لهذا الغرض. ويقول إن كل الناس لديهم إيجابيات وسلبيات وأنه لا يوجد شخص كامل، ولذلك ليس لديه قدوة محددة، وإنما يتعلم دائما ممن هم حوله. وعن خططه القادمة، يقول إنه يود أن يعمل في تقديم استشارات سياسية واقتصادية لدول الشرق الأوسط في المستقبل بناء على ما حصل عليه من خبرات متنوعة في حياته.

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