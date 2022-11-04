وحدة دونغ ميونغ تستأنف فصول التايكوندو في لبنان

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استأنفت الكتيبة الكورية التابعة لليونيفيل والمسماة "وحدة دونغ ميونغ" تنظيم فصل خاص لرياضة التيكواندو الكورية كان الكثير من اللبنانيين ينتظرونه لفترة طويلة.

بعد وصول الدفعة الـ27 للوحدة الكورية إلى هناك في الشهر الماضي، قامت بالكثير من الاستعدادات لاستئناف الفصل الرياضي وجها لوجه والذي كان متاحا عبر الفيديو فقط بسبب جائحة كورونا. واستجابة لجهودها، تقدم أكثر من 100 مواطن لبناني بطلبات للمشاركة في الفصل بمجرد نشر الإخطار بالفصل مما يدل على شعبية الرياضة الكورية هناك.

أعدت الوحدة صفا للخبراء وصفا آخر للمبتدئين في كل من منطقتي "بورجليا" و"العباسية". تجدر الإشارة إلى أن فصول التيكواندو بدأت في عام 2008 لتصادف عامها الخامس عشر هذا العام لتمثل بحد ذاتها تاريخا للوحدة.

لا توفر فصول التيكواندو تجارب قيمة للسكان المحليين المهتمين بالثقافة الكورية فحسب، بل أيضا تلعب دورا رئيسيا في مساعدة السكان المحليين والمنظمات ذات الصلة على الشعور بقيمة الوحدة الكورية.

وتخطط الوحدة لخلق بيئة عمل ودية باستمرار من خلال تنظيم العديد من المشاريع المدنية مثل فصول التايكواندو، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، وإعادة تصميم المدارس، ودعم اللوازم المدرسية.