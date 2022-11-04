6 مذكرات للتفاهم مع اتحاد المستثمرات العرب

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في نهاية شهر أكتوبر الماضي، عقدت الدورة الـ25 لمؤتمر الإستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي تحت رعاية الحكومة المصرية حيث أبرمت 6 مذكرات للتفاهم بين اتحاد المستثمرات العرب والجانب الكوري المشارك في المؤتمر.

وشملت الإتفاقيات مختلف المجالات بما في ذلك التعليم والصحة والصناعة والثقافة والأعمال الخيرية. فعلى سبيل المثال، أُبرمت مذكرة للتعاون بين الاتحاد وجمعية التنمية الكورية المصرية من أجل دعم وتنمية العلاقات بين مصر والدول العربية والإفريقية وكوريا الجنوبية في شتى المجالات وصولا للتنمية الشاملة المستدامة.

وفي مجال التعليم الجامعي تم توقيع مذكرة تعاون بين الإتحاد والدراسات العليا للعلوم الشاملة في سيول بغرض إتاحة الفرصة للطلبة المصريين والعرب والأفارقة للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مهمة للغاية للأجيال الشابه التي تستعد للمستقبل مثل الذكاء الاصطناعي وإدارة الأعمال والتحول الرقمي وريادة الأعمال الابداعية.

وفي مجال السياحة الصحية والثقافة أبرمت مذكرة تفاهم مع شركة "With Us" من أجل إتاحة الفرص للشعوب العربية والإفريقية للسفر إلى كوريا بغرض السياحة العلاجية.

كما في مجال مستحضرات التجميل أبرم الاتحاد مذكرة تعاون مع مستشفى"دوكتور بوم" من أجل الترويج وتوزيع مستحضرات التجميل الكوريه في السوق المصري والعربي والافريقي.

وفي مجال إدارة المستشفيات والأعمال الخيرية أبرمت مذكرة تعاون بين الاتحاد وشركة "كي دوك" من أجل نشر ثقافة العمل التطوعي وإتاحة العلاج المجاني وإجراء العمليات الجراحية المتقدمة بالمجان للمرضى غير القادرين في مصر والدول العربية والإفريقية

وأخيرا في مجال الصناعة وتدوير المخلفات أبرمت مذكرة للتفاهم بين الاتحاد وشركة "سيتي أويل فيلد" بغرض تحويل مخلفات البلاستيك إلى زيت قابل للاستخدام في المحركات للحفاظ على البيئه وصحة الإنسان.