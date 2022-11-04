منتدى الأعمال الكوري الأفريقي لـ2022 في المغرب





من المقرر أن تعقد المؤسسة الكورية الأفريقية منتدى الأعمال الكوري الأفريقي لعام 2022 تحت موضوع "تحويل نموذج الطاقة في أفريقيا: صناعة السيارات المستقبلية والطاقة المتجددة" في فندق فور سيزونز في الدار البيضاء في المغرب يوم التاسع من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن تشارك في منتدى الأعمال، الذي تنظمه السفارة الكورية لدى المغرب بالاشتراك مع رابطة التجارة الدولية الكورية والاتحاد الأفريقي، شخصيات بارزة من الحكومات والشركات والأوساط الأكاديمية والمنظمات الخاصة، للبحث عن استراتيجيات جديدة للأعمال الجديدة في كوريا وأفريقيا.

وخلال منتدى الأعمال، سيلقي "ألبرت موتشانغا"، مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة، خطابا رئيسيا في المنتدى. وسيضم المنتدى جلستين، الأولى بعنوان "وضع وآفاق التعاون الكوري الأفريقي في مجال الطاقة الخضراء"، والثانية بعنوان "وضع وآفاق التعاون الكوري الأفريقي في السيارات المستقبلية والطاقة المتجددة".