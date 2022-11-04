تشونغ صُنغ جا جين هان إيب / بيو ريو / أوتموري تشوك وون

نقدم لكم حلقة خاصة من برنامجكم أنغامنا الجميلة، نخصصها لضحايا حادث التدافع الأليم الذي شهدته كوريا في عطلة نهاية الأسبوع. وأول مقطوعاتنا اليوم هي مقطوعة "تشونغ صُنغ جا جين هان إيب 청성자진한잎". وكلمة "تشونغ صُنغ" تعني: الصوت الصافي، ولكنها تستخدم في الموسيقى الكورية التراثية للإشارة إلى النغمات العالية في السلم الموسيقي.

مقطوعة "كو تشونيوك موريوب بوتو سيبيوغي أوغي كاجي 그 저녁 무렵부터 새벽이 오기까지"، أو: من المساء حتى الفجر هي مقطوعة للهيغم مستوحاة من مشهد الثلوج وهي تغطي جبل "صُوراك سان" من المساء حتى الفجر.

ومن مقطوعاتنا اليوم، معزوفة كومونغو بعنوان "بيو ريو 표류". وغالبًا ما تُعزف الكومونغو من خلال تحريك عصا تدعى "سول ديه 술대" على الأوتار لإصدار النغمات المطلوبة. ولكن في المقطوعة التالية، استخدم قوسٌ لتحريك الأوتار وإصدار نغمات تُشبه آلة الآجنغ.

وآخر مقطوعاتنا اليوم هي "أوتموري تشوك وون 엇모리 축원". تعد "لتصبح كل الأشياء أسعد" من ضمن أكثر كتابات الراهب "بوب جونغ 법정" شعبية. وأغنية "أوتموري تشوك وون 엇모리 축원"، أو صلاة أوتموري، هي أغنية تتضمن أماني بأن يصبح الجميع أسعد، بما في ذلك هؤلاء الذين لا يزالون على قيد الحياة وأيضًا هؤلاء الذين غادروها. ونحن نهدي هذه الأغنية إلى ضحايا حادث السبت الماضي الأليم.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "تشونغ صُنغ جا جين هان إيب 청성자진한잎" بعزف "جو تشانغ-هون 조창훈" على الديغم.

- "بيو ريو 표류"، أداء "باك وو-جيه 박우재".

- "أوتموري تشوك وون 엇모리 축원" أداء "باك بيونغ تشون 박병천".