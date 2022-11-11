المعهد الوطني ينظم برنامج لتدريب معلمي اللغة الكورية الأجانب في الخارج

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أعلن المعهد الوطني للغة الكورية في 28 من الشهر الماضي أنه سيبدأ برنامجًا لتدريب معلمي اللغة الكورية للمعلمين الأجانب الذين سيقومون بتدريس اللغة الكورية في الخارج اعتبارًا من العام المقبل. وفي هذا الصدد، أقام المعهد الوطني للغة الكورية حفل تعيين سفراء K-teacher والمعلمين الفخريين صباح يوم 28. ويشير K-teacher إلى برنامج التعلم عبر الإنترنت لدعم تعزيز كفاءة المعلمين الأجانب الذين يقومون حاليًا بتدريس اللغة الكورية في الخارج أو الذين سيقومون بالتدريس في المستقبل. وتم الترويج لهذا البرنامج كطريقة لرعاية المعلمين المحليين المحترفين، الذين يزداد الطلب عليهم حيث إن عدد متعلمي اللغة الكورية في جميع أنحاء العالم يتزايد بسرعة.

ووفقًا لذلك، سيحصل المشاركون في البرنامج على شهادة برنامج K-teacher وشارة رقمية باسم المعهد الوطني للغة الكورية بعد إكمال 130 ساعة من التعلم عبر الإنترنت واجتياز الاختبار الشامل من خلال التقييم المستند إلى الإنترنت (IBT). واعتبارًا من العام المقبل، سيقوم المعهد الوطني للغة الكورية بتجربة البرنامج للمعلمين الأجانب في مدارس اللغة الكورية في جميع أنحاء العالم، واعتبارًا من عام 2024، من المقرر إجراء دورات منتظمة للأجانب الذين تخصصوا في اللغة الكورية أو الدراسات الكورية في الجامعات الخارجية.

الجدير بالذكر أن الغرض من برنامج k-teacher هو إنشاء برنامج يمكن أن يساعد الأجانب المحليين في تدريس اللغة الكورية، بصرف النظر عن مشروع إرسال معلمي اللغة الكورية إلى الخارج مباشرة من معهد الملك سيجونغ التابع لوزارة الثقافة والرياضة والسياحة. وفي هذه الأثناء، في حفل التعيين، تم تعيينُ "دانيال ليندمان"(다니엘 린데만)، المذيع الألماني الذي يعمل في كوريا، سفيراً لبرنامج k-teacher. وتم اختيار أيضا الأستاذة "جوليا إمبايو" (줄리아 임패여) من ماليزيا بصفتها مدرسًا فخريًا للغة الكورية، والتي تدرس اللغة الكورية للطلاب الأجانب في جامعة نامسيول في كوريا. وبسبب تأثير "الموجة الكورية"، يتزايد الطلب على تعلم اللغة الكورية في جميع أنحاء العالم، ولكن لا يزال هناك نقص في المعلمين الذين يقومون بتدريس اللغة الكورية. لذلك، فأن هذه البرامج ستكون ذات فائدة كبيرة في رعاية المعلمين الأجانب الذين يقومون بتدريس اللغة الكورية بشكل احترافي في الخارج في المستقبل. على آمل أن يتمكن الأجانب، مثل دانيال ليندمان، الذين يحبون كوريا ويتحدثون الكورية جيدًا، من تعليم اللغة الكورية لشعبهم حتى يتمكن المزيد من الناس في الخارج من تعلم اللغة الكورية والاستمتاع بالثقافة الكورية معًا.