علا الشربيني: أفكر في كتابة جزء ثانٍ من رواية هالليو او كتابة رواية جديدة عن كوريا





الكاتبة المصرية "علا سمير الشربيني" تقوم بإعداد برامج متنوعة في الإذاعة المصرية الموجهة إلى إيطاليا، وتقول في مقابلة مع القسم العربي عبر الهاتف بين سيول والقاهرة إن العمل الإذاعي يعتمد أكثر على الشغف وعلى تقدير دور الإذاعة في التنوير والثقافة.

وتضيف الأستاذة/ علا أنها كتبت أربعة كتب حتى الآن، من بينها مجموعتان قصصيتان، ورواية بعنوان "هالليو" عن العلاقة بين مصر وكوريا، ورواية بعنوان "خِمِت" عن الحضارة المصرية القديمة.





وتوضح أن روايتها "هالليو" نشرت في عام 2020، وترى أن كوريا كانت معروفة في مصر حينذاك كدولة صناعية أكثر من خلال منتجاتها المختلفة كالسيارات والهواتف، بينما الثقافة الكورية منتشرة أكثر في منطقة الخليج، وكان هدفها من نشر تلك الرواية هو تعريف المزيد من الناس في مصر بالثقافة الكورية لكي يحبونها كما تحبها هي.

وعن الكتب التي أثرت فيها ككاتبة، تقول إن كتاب الحياة بالنسبة لها هو القرآن الكريم، كما أنها قرأت العديد من كتب الأدباء المصريين الكبار وكذلك الأدباء المعاصرين، إلى جانب قراءات باللغتين الإيطالية والإنغليزية.

وتقول أيضا إن علاقتها بكوريا بدأت منذ عام 2010 عبر المسلسلات الكورية. أما عن خططها المتعلقة بالثقافة الكورية، فتقول إنها تبحث حاليا إما كتابة جزء ثانٍ من روايتها "هالليو"، أو كتابة رواية أخرى عن كوريا.

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