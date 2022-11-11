عودة انتعاش موجة الثقافة الكورية في الشرق الأوسط

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بعد ركود طال أمده حوالي 3 سنوات بسبب انتشار وباء كورونا على مستوى العالم، بدأت موجة الثقافة الكورية "هالليو" تتمتع بانتعاش في الشرق الأوسط.

وتواصل موجة الهاليو بالفعل توسيع نفوذها في العالم من خلال احتضان الثقافات في الدول الأخرى ومحبي كوريا والثقافة الكورية فيها، وذلك بعد أن نجحت في التقدم إلى الولايات المتحدة، وهي عبارة عن أكبر سوق عالمية للصناعات الترفيهية.

وتُعَدُّ المملكة العربية السعودية أكثرَ الدول العربية إقبالا لموجة الثقافة الكورية في الآونة الأخيرة، حيث كانت مسلسلات الدراما الكورية، منها "لعبة الحبار"، و"وكلنا أموات"، و"25، 21"، و"صوت السحر"، أكثر المسلسلات مشاهدة على نتفليكس في السعودية.

ولم تقتصر شعبية الثقافة الكورية في السعودية على مسلسلات الدراما، بل شملت أغاني الكيبوب أيضا. وأقيم مهرجان "كيه- كون" في العاصمة الرياض خلال يومي الثلاثين من سبتمبر والأول من أكتوبر، ليكون أول مهرجان "كيه كون" يقام في الشرق الأوسط.

وضمن الأحداث الجانبية لهذا المهرجان، تم تنظيم فعاليات متنوعة متعلقة بالثقافة الكورية، بما في ذلك ارتداء الزي التقليدي الكوري "هان بوك"، وكتابة الأسماء العربية باللغة الكورية، والتي حظيت بإقبال كبير من الزوار.

وتم إقامة مهرجان "كيه كون" في الساعة العاشرة مساءً مراعاة للثقافة الإسلامية التي تتمثل بالصلاة خمس مرات في اليوم، وهو ما أدى إلى انتهاء المهرجان بشكل ناجح، والذي احتشد فيه أكثر من 20 ألفا من معجبي الثقافة الكورية.

وعلى صعيد آخر، اتفقت وكالة "إس إم" الترفيهية الكورية مع المملكة العربية السعودية على التعاون المشترك في مشروع الصناعة الثقافية المستقبلية الذي سيتم من خلاله تطوير وتدريب الشباب السعوديين ذوي المواهب الترفيهية، وإنتاج موسيقى البوب السعودي، أي "سعودي بوب".

وأجرى "لي سو مان" رئيس وكالة "إس إم" الترفيهية مع وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية "نورة الكعبي"، وتبادل معها الآراء حول سبل تعزيز التبادل الثقافية بين البلدين، والرؤى المستقبلية للصناعات الثقافية والترفيهية.

ومن المتوقع أن تشتد الموجة الكورية في الشرق الأوسط، نظرا للأحداث والمناسبات المختلفة المخططة لتنظيمها في الشرق الأوسط بمناسبة إقامة بطولة كأس العالم في قطر يوم الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري، منها حفلات لأغاني الكيبوب في المملكة العربية السعودية ودبي.

كما ستقيم فرقة "بلاك بينك" النسائية الكورية حفلاتها الغنائية في كلٍ من الرياض وأبو ظبي في شهر يناير من العام القادم ضمن جولتها العالمية.