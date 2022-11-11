السفير الكوري لدى مصر يؤكد أهمية دعم التعاون البيئي بين سيول والقاهرة بمناسبة افتتاح قمة كوب 27 في شرم الشيخ





بمناسبة انعقاد قمة المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ بمصر، أطلقت السفارة الكورية لدى مصر العمل الفني الرقمي الخاص بالتعاون بين كوريا الجنوبية ومصر باستخدام رسومات تُظِهر الخصائص المميزة للبلدين.

وذكرت السفارة الكورية أن العمل الفني عبارة عن صورة تحتوي على شعار "كوب 27" في الأعلى، حيث يظهر النمر الكوري والنسر المصري، ليعبرا عن تضامن البلدين من أجل تعزيز العلاقات الثنائية التي لا تتزعزع في مجال تغير المناخ، وأيضا لتعزيز الوعي بشأن قمة المناخ، خاصة بين الأجيال الشابة في مصر.

وتم تصميم هذا العمل الفني من قبل السفارة الكورية بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والفنانة المصرية "منة الله أيمن" خريجة كلية الفنون الجميلة.

وقالت الفنانة "مِنَّة أيمن" إنها سعيدة بأن تكون جزءا من هذا المشروع المهم بهذا الحدث التاريخي، وأعربت عن أملها في أن يتوطد تعاونُ البلدين في مجالِ تَغّيُّرِ المُنَاخ.

ومن جانبه، قال السفير الكوري لدى القاهرة "هونغ جين ووك" إنه مع افتتاح "كوب 27" ستبذل السفارة مزيدا من الجهود لتوسيع التعاون البيئي بين البلدين، ويتمنى من خلال هذا الرسم أن يهتم الكثير من الشباب المصريين بقضايا تغيُّر المناخ، والعلاقات الكورية المصرية.