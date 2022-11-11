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بي تي إس أكثر فنان تصدرا قائمة بيلبورد هوت 100 في السنوات العشر الماضية

#أخبار الساحة الفنية l 2022-11-12

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Music

أصبحت فرقة "بي تي إس" أكثر فنان لديه أغاني احتلت المركز الأول في قائمة "بيلبورد هوت 100" في السنوات العشر الماضية.

وذكرت مجلة "بيلبورد" الأمريكية أن 6 أغاني لفرقة "بي تي إس" قد احتلت المركز الأول في قائمة "بيلبورد هوت 100"، مما جعل الفرقة أكثر فنان عالمي من حيث عدد الأغاني التي تصدرت القائمة، متفوقة على مغني الراب الكندي "دريك"، والمغنية الأمريكية "أريانا غراندي"، والمغنية الأمريكية الأخرى "تايلو سويفت"، والمعني الأمريكي "جاستن بيبر".

ومن بين أغاني فرقة "بي تي إس" التي تصدرت قائمة "بيلبورد هوت 100"، "ديناميت"، ونسخة ريمكس من "الحب المتوحش"، و"لايف غوز أون"، و"باتر"، و"إذن للرقص"، و"ماي يونيفرس".

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