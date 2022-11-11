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المطربة بوا تعود بألبومها المصغر الجديد

#أخبار الساحة الفنية l 2022-11-12

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

قالت وكالة "إس إم" الترفيهية أن المطربة "بوا" ستكشف ألبومها المصغر الثالث الجديد بعنوان "اغفر لي" يوم الثاني والعشرين من نوفمبر.

وسيكون هذا الألبوم الأول من نوعه منذ أن أصدرت "بوا" ألبوما بعنوان "أفضل" قبل حوالي عامين احتفاء بالذكرى العشرين على انطلاق ممارسة أنشطتها الغنائية.

وقد بدأت المطربة "بوا" في ممارسة نشاطها الغنائي في عام 2000.

وكان ألبومها الأمريكي الكامل الأول قد احتل المركز السابع والعشرين بعد المئة في قائمة "بيلبورد 200 للألبومات" عام 2009، لتصبح أول فنان كوري استطاع الإدراج على القائمة. 

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