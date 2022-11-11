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آر إم من فرقة بي تي إس يصدر أول ألبوم منفرد له في ديسمبر

#أخبار الساحة الفنية l 2022-11-12

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Music

ذكرت وكالة "بيغ هيت" الترفيهية أن مطرب الراب "آر إم" من فرقة "بي تي إس" سيكشف عن ألبومه المنفرد الأول بعنوان ”إنديغو" يوم الثاني من شهر ديسمبر المقبل.

وقال المطرب "آر إم" في منشور على إنستغرام إنه استعد لإصدار ألبومه المنفرد منذ أوائل عام 2019.

 بهذا، أصبح "آر إم" ثالث عضو في فرقة "بي تي إس" يطرح ألبوما منفردا بعد العضوين "جي هوب" و"جين".

وكان "أر إم" قد كشف عن ألبوميه غير الرسميين بعنوان "آر إم" و"مونو"، حيث احتل الألبوم "مونو" المركز السادس والعشرين على قائمة "بيلبورد 200 للألبومات". 

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