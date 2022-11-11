نيوجينز تعود في يناير بالكشف عن ألبوم جديد في يناير

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أعلنت وكالة "أدور" الترفيهية أن فرقة "نيوجينز" ستعود بالكشف عن ألبومها الجديد بعنوان "أو ماي غاد" يوم الثاني من شهر يناير من العام القادم.

وسيتضمن الألبوم الجديد أغنية رئيسية بالإضافة إلى أغنية شتوية جانبية حضرتها عضوات الفرقة لأول شتاء لهن مع معجبين، حيث من المقرر أن يتم الكشف عن الأغنية الجانبية يوم التاسع عشر من ديسمبر المقبل قبل إصدار الألبوم الرسمي.