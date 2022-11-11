تذاكر حفل بلاك بينك في الرياض تم بيعها بالكامل في أقل من 4 ساعات

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تم بيع جميع تذاكر الحفل الغنائي لفرقة "بلاك بينك" في الرياض، بعد أقل من 4 ساعات من طرحها يوم الحادي عشر من نوفمبر.

ومن المقرر أن يقام حفل "بلاك بينك" في الرياض يوم العشرين من شهر يناير من العام القادم ضمن جولتها العالمية.

وتراوحت أسعار تذاكر حفل الفرقة "بلاك بينك" بين 249 ريال سعودي للتذاكر العامة و1,499 ريال لأجنحة كبار الشخصيات.