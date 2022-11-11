جونغ كوك عضو فرقة بي تي إس يؤدي في افتتاحية كأس العالم بقطر

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سيعتلى المطرب "جونغ كوك" عضو فرقة "بي تي إس" منصة حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 الذي سيعقد قريبا في قطر.

وأعلن الحساب الرسمي لوكالة "بيغ هيت" الترفيهية على التواصل الاجتماعي أن المطرب "جونغ كون" سيكون جزءا من الأغنية الرسمية لكأس العالم فيفا قطر، كما سيغني في حفل افتتاح كأس العالم.

كان اتحاد كرة القدم الدولي "فيفا" قد أعلن أن 6 أو 7 فرقة عالمية شهيرة ستؤدي في افتتاحية كأس العالم التي ستقام في إستاد البيت بقطر يوم العشرين من شهر نوفمبر.