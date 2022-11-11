الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

جونغ كوك عضو فرقة بي تي إس يؤدي في افتتاحية كأس العالم بقطر

#أخبار الساحة الفنية l 2022-11-12

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Music

سيعتلى المطرب "جونغ كوك" عضو فرقة "بي تي إس" منصة حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 الذي سيعقد قريبا في قطر.

وأعلن الحساب الرسمي لوكالة "بيغ هيت" الترفيهية على التواصل الاجتماعي أن المطرب "جونغ كون" سيكون جزءا من الأغنية الرسمية لكأس العالم فيفا قطر، كما سيغني في حفل افتتاح كأس العالم.

كان اتحاد كرة القدم الدولي "فيفا" قد أعلن أن 6 أو 7 فرقة عالمية شهيرة ستؤدي في افتتاحية كأس العالم التي ستقام في إستاد البيت بقطر يوم العشرين من شهر نوفمبر.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;