مصطفى نام كي هيون: طريق جديد للمستقبل بدراسة اللغة العربية

"نام كي هيون"، واسمه العربي "مصطفى"، الطالب في قسم اللغة العربية في السنة الرابعة في جامعة هان غوك، شارك في تأسيس مجلة "التمر" التي تتعلق بالثقافة العربية، يقول إنه عندما رأى كلمات وحروف اللغة العربية في البداية لم يكن يستطيع التمييز فيما بينها، وكانت تواجهه صعوبات كبيرة، لكنه شاهد في إحدى المحاضرات فيديو لزميل له وهو يفوز في بطولة دولية للمناظرات باللغة العربية، وهو ما جعله يرغب في المشاركة في مثل هذه البطولات في المستقبل، مما أدى به لاحقا إلى تكثيف دراسته للغة العربية. ويؤكد كي هيون أنه لا توجد طريقة سرية لدراسة اللغة، سوى الدراسة بطريقة مباشرة والتصدي للصعوبات فورا، مع الاستمرار في الاستماع للمتحدثين باللغة العربية رغم عدم فهم المعاني بصورة إجمالية.

ويقارن مصطفى بين طرق دراسة اللغة العربية في كوريا وفي كل من بريطانيا والولايات المتحدة، ويتحدث عن فوزه بالمركز الثاني في مسابقة اللغة العربية في الجامعة، ويقول إن دراسته للغة العربية جعلته يبحث عن طريق جديد للمستقبل، معربا عن أمله في زيارة مصر والإمارات والأردن وباقي الدول العربية.

يتحدث أيضا عن عضويته في فيلق تدريب ضباط الاحتياط، وعن خططه المستقبلية بما في ذلك العمل كدبلوماسيّ في الجيش، والمزيد من دراسة اللغة العربية داخل كوريا، وفي الدول العربية أيضا.

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