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مشاركة الفنان جونغ كوك في حفل افتتاح مونديال قطر

#أخبار كورية عربية l 2022-11-18

لقاء الجمعة

ⓒ BIGHIT MUSIC

من المتوقع أن يشارك الفنان "جونغ كوك" ضمن فرقة "بي تي إس" في حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 .

وعلى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للفرقة الكورية تم نشر خبر يقول "سيشارك الفنان جونغ كوك في الاحتفالية الموسيقية الرسمية لبطولة كأس العالم وحفل افتتاحها.

وتمثل مشاركة الفنان جونغ كوك في هذا المهرجان الرياضي العالمي شرفا كبيرا له شخصيا وفرحا كبيرا بالنسبة للكوريين أيضا. من المؤكد أنه سيظهر مهارته الرائعة في حفل الافتتاح. 

بالمناسبة، نتمنى للمنتخب الكوري وجميع المنتخبات العربية الأربع والتي ستشارك في المهرجان الرياضي العالمي وهي السعودي والمغربي والتونسي والقطري كل التوفيق والنجاح.

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