دوسان تبني محطة للطاقة النووية في الضبعة المصرية

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قالت شركة "دوسان إينيربيليتي" الكورية إنها وقعت بالتعاون مع المؤسسة الكورية للطاقة المائية والنووية عقدا خاصا تبلغ قيمته 1.6 تريليون وون لبناء محطة للطاقة النووية في مدينة الضبعة المصرية التي تقع على بعد 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.

ويمثل هذا العقد أول عقد لبناء محطة طاقة نووية في الخارج تفوز به شركة دوسان بعد أن كانت قد فازت ببعض المشروعات الخاصة لتوريد المعدات الرئيسية مثل المفاعلات النووية والمولدات البخارية.

ووفقا للعقد الجديد، ستقوم شركة دوسان ببناء المرافق الإضافية المتعلقة بالتوربينات والمولدات في مدينة الضبعة. وتهدف الشركة إلى تركيب التوربينات والمولدات وبناء إثنتين وثمانين منشأة مثل مرافق التبريد في محطة الطاقة النووية بحلول عام ألفين وتسعة وعشرين.

ومن المتوقع أن تقوم علاقات تعاونية مع الشركات المصرية في مجالي الإنشاءات والمعدات تلبية لنسبة التوطين التي تطلبها الحكومة المصرية، الأمر الذي سيساهم في التنمية المشتركة لصناعة الطاقة النووية للبلدين.

الجدير بالذكر أن دوسان قامت حتى الآن بتوريد أربعة وثلاثين مفاعلا ومائة وأربعة وعشرين مولد بخار وتصدير أحد عشر مفاعلا وأربعة وأربعين مولد بخار. كما شاركت في بناء عشر محطات طاقة نووية محلية بما في ذلك محطات هانوول للطاقة النووية ومحطات شين كوري للطاقة النووية.