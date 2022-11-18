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تم الكشف مؤخرا عن عمل فني جديد أنتجه "ها جونغ وو" الذي ظل يُظهر موهبته الفنية في مختلف المجالات بما في ذلك التمثيل وإخراج الأفلام وإنتاجها. وهذه المرة في الرسم. فقد أقام معرضا خاصا له في مركز"بيو" للفن بالعاصمة سيول انطلق يوم أمس وسيستمر حتى التاسع عشر من شهر ديسمبر القادم وتحت شعار " HIT THE ROAD’ أو انطلق إلى الطريق".

يُذكر أنه ينظم هذا المعرض من أجل استعراض أعماله الجديدة التي تُظهِر ما رآه وشعر به في أثناء تصوير فيلم في المغرب هذا العام. ويمكن لزوار المعرض الإحساس بالمناظر والأجواء الجميلة والطريفة في مختلف المدن المغربية بما في ذلك مراكش والدار البيضاء.

وكما يملأ عدد كبير من الفخار والأنماط معظم لوحات الرسم. ويقال إن الحرف التقليدية هي واحدة من تراث المغرب الراسخ بحيث يمكن رؤية الفخار والسجاد الملون في كل مكان في المغرب. ومستوحىً من الألوان الملونة للفخار وأنماط الأرابيسك الهندسية المعقدة، رسم الفنان أنماطا غنية في جميع أنحاء لوحاته. كما ترجم تجاربه في المغرب إلى لوحاته الفنية بشكل ذكي وبأسلوب معاصر أيضا.

وقال الفنان ها إنه يرغب في تقديم القليل من الراحة والتحرر إلى كل الذين جربوا الانعزال عن العالم نتيجة لإطالة أمد جائحة كورونا.