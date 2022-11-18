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قال المجلس الكوري لمكافحة الفساد وحقوق الإنسان إنه يعمل على تفعيل وتطوير نظام " ء- مواطن (e-People)" في تونس التي تعتبر أول دولة يصدر المجلس إليها نظامَ " e-people " الكوري.

الجدير بالذكر أن المؤسسة الكورية للتبادلات الدولية كانت قد قدمت النظام إلى تونس لتنطلق النسخة التونسية منه في عام ألفين وثمانية عشر. كما أنها نقلت تجاربها في إدارة النظام.

وهذه المرة، وضع المجلس الكوري مشروعا لتطوير النسخة التونسية من e-people بعد القيام بزيارة إليها في شهر مارس الماضي للاستماع إلى حالة إدارة النسخة التونسية ومشاكلها وغيرها.

وفي بداية هذا الشهر أرسل المجلس الكوري فريق عمل مكون من بعض الخبراء في القطاعين العام والخاص إلى تونس من أجل التعرف على الحالات الفعلية لاستخدام النظام هناك. وتستهدف زيارة الفريق إعداد إجراءات للتنشيط مثل الوضع الحالي لإدارة الحكومة التونسية النظام وتوسيع الجهات المستخدِمة وتعزيز قدرة الجهات المنفذة للنظام.

واعتمادا على نتيجة زيارة الفريق ينوي المجلس تخصيص ميزانية خاصة للمشروع العام القادم، ومن ثم تنفيذه خلال عامي ألفين وأربعة وعشرين، وألفين وستة وعشرين.

ويتوقع المجلس أن يساهم مشروع تطوير النسخة التونسية من نظام e-people في تصدير النظام الكوري الذي يمثل الحكومة الكورية الرقمية الإلكترونية إلى المزيد من الدول العربية والأفريقية.