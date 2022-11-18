تنظيم الدورة 18 لمنتدى التعاون بين كوريا والشرق الأوسط





أقامت الجمعية الكورية العربية ومعهد جيجو للسلام ومجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية الدورة الثامنة عشرة لمنتدى التعاون بين كوريا الجنوبية والشرق الأوسط اليوم في فندق "ذا بلازا" بالعاصمة سيول. وذلك تحت رعاية وزارة الخارجية الكورية.

يُذكر أن المنتدى أقيم لأول مرة في عام 2003 وظل يقام سنويا ليصبح أهم ساحة يلتقي فيها الخبراء وصانعو السياسات من كوريا والشرق الأوسط لمناقشة وتبادل الآراء حول القضايا الحالية في المنطقتين وتدابير الاستجابة لها.

كان موضوع منتدى هذا العام "بناء شراكة مستقبلية بين كوريا والشرق الأوسط من أجل التعايش والازدهار المشترك" بحيث استهدف مناقشة خطط الشراكة المستقبلية للتعايش في البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية.

وتكون المنتدى من ثلاث جلسات مناقشة وهي الجلسة الأولى بعنوان "الشرق الأوسط المتغير: التحديات والفرص، والجلسة الثانية: سلاسل الإمداد وبناء إطار التعاون في مجال الصناعات المستقبلية، والجلسة الثالثة والأخيرة: توجيهات للتعاون في مجال الأمن الغذائي بما يتوافق مع عدم استقرار الوضع الدولي.

وشارك كثير من الخبراء الكوريين والعرب في المنتدى لمناقشة تحديات وخطط التعاون الكوري العربي من زوايا مختلفة.