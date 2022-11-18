زيادة كبيرة في الصادرات الكورية من المنتجات الطبية إلى الشرق الأوسط

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خلال السنوات الأخيرة، زادت الصادرات الكورية من المنتجات الطبية إلى بعض الدول العربية زيادة كبيرة. ووفقا لبيانات هيئة الجمارك الكورية، زادت قيمة الصادرات الكورية منها إلى أربع دول عربية وهي الإمارات والسعودية والكويت وقطر بمقدار مائة وخمسة وستين بالمائة خلال خمس سنوات مضت أي، من خمسة عشر مليونا وتسعمائة وثمانين ألف دولار في عام ألفين وستة عشر إلى عشرين مليون دولار في عام ألفين وواحد وعشرين.

وحول السبب في هذه الزيادة، شرح "لي صُنغ كي" نائب رئيس الاتحاد الكوري لصناعة التكنولوجيا الحيوية أن كوريا كانت تصدر عددا من نظم إدارة المستشفيات إلى بعض الدول العربية الأمر الذي ساهم في ترك انطباع جيد عن الأجهزة والمنتجات الطبية الكورية.

فعلى سبيل المثال زادت الصادرات الكورية من الأجهزة الطبية الكورية إلى الإمارات زيادة كبيرة وسريعة. وحسب بيانات الإحصاءات التجارية التابعة للأمم المتحدة، بلغت الواردات الإماراتية من الأجهزة الطبية الكورية تسعة ملايين وسبعمائة وسبعة وسبعين ألف دولار في عام ألفين وستة عشر ثم زادت لتبلغ أربعين مليونا وثلاثمائة وتسعة آلاف دولار في عام ألفين وواحد وعشرين.

كما قال مسؤول في الصناعة إن الثقة بالمنتجات الطبية الكورية قوية في الدول العربية مضيفا أن السبب في ذلك يرجع جزئيا إلى زيادة الصادرات من طقم تشخيص جائحة كورونا الكورية.

وتوقع أن تتوسع أنواع الصادرات الكورية الطبية إلى الدول العربية في المستقبل لتشمل الأجهزة الطبية المتقدمة ومنتجات الرعاية الصحية الرقمية.