الخيال العلمي في كوريا الشمالية

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تشير عبارة "الأدب الخيالي" إلى الأعمال الأدبية الخيالية مثل قصص الغموض والخيال العلمي. وقد نما هذا النوع من الأدب سريعا في كوريا الجنوبية خلال السنوات الأخيرة، حيث زادت مبيعات الكتب ذات الصلة، كما ظهرت شركات نشر متخصصة في هذا المجال.

في كوريا الجنوبية، أظهرت صناعة النشر والثقافة الشعبية بشكل عام اهتماما متزايدا بأدب الخيال العلمي بكل فروعه.





الدكتورة "لي جي سون 이지순" من المعهد الكوري للتوحيد الوطني:

هناك خيال علمي في كوريا الشمالية أيضا. يستكشف أدب الخيال العلمي عادة عالما خياليا جديدا يعتمد على العلوم المتقدمة. إنه يخبرنا عن شيء يمكن أن يحدث في المستقبل. من ناحية أخرى، فإن القصص المتصورة ممكنة فقط في الخيال ولا يمكن العثور عليها في العالم الحقيقي. في حين أن الخيال العلمي مبني على المعرفة العلمية المقنعة، يتميز عالم الخيال بقوى خارقة للطبيعة وعناصر خيالية.





في كوريا الشمالية يلعب الأدب بشكل عام دورا في الترويج لسياسات الحزب الحاكم ونشرها بين الناس. وبطبيعة الحال، ينبغي أن تكون الإبداعات الأدبية متجذرة في الواقعية، ولذلك من الصعب العثور على الأدب الخيالي الذي يعتبر مجرد حلم يقظة في الشمال.

باعت سلسلة هاري بوتر أكثر من 500 مليون نسخة في أكثر من 200 دولة حول العالم، بعد ترجمتها إلى حوالي 80 لغة. وتمتعت جميع كتب هاري بوتر السبعة بشعبية هائلة عندما تم نشرها. ومن المثير للاهتمام أن هذه القصة نُشرت أيضا في كوريا الشمالية.





"لي جي سون 이지순":

تقوم كوريا الشمالية بترجمة ونشر بعض الكتب الأجنبية، على الرغم من أنها قد تبدو أكثر دولة منغلقة في العالم. قرأ العديد من الكوريين الشماليين كتاب "البؤساء" و"ذهب مع الريح". لكن سلطات كوريا الشمالية لا تسمح بجميع الأعمال الأدبية الأجنبية، حيث لا تترجم الروايات التي يمكن أن تجعل القراء يشعرون بخيبة أمل أو خوف من الأنظمة الاجتماعية والحياة البشرية، مثل رواية جورج أورويل بعنوان "عام 1984" ورواية فرانز كافكا بعنوان "التحول"، التي تحكي قصة رجل يستيقظ ذات صباح ليجد نفسه وقد تحول إلى حشرة. كوريا الشمالية لم تترجم أيضا رواية "الغريب" للكاتب "ألبير كامي" حيث يتم عرض الموضوعات الوجودية، لأن مثل تلك الأعمال لا تتوافق مع المعايير الأخلاقية لكوريا الشمالية. لكن كوريا الشمالية كريمة في قبول أدب الأطفال، حيث يُسمح بالخيال غير الواقعي. تشمل القصص الأجنبية التي استمتع بها الأطفال الكوريون الشماليون كلا من "ملكة الثلج" و"آليس في بلاد العجائب"، و"الساحر الرائع أوز". أما قصص "هاري بوتر" فليست غير تقليدية تماما، في سياق أدب الأطفال. لكن من غير المعتاد أن تتبنى كوريا الشمالية مثل هذا العمل المعاصر، لأنه يشير إلى أن الدولة المنعزلة تواكب أحدث الاتجاهات العالمية.





في عام 2018، طبعت دار نشر اللغات الأجنبية في كوريا الشمالية النسخة المترجمة المكونة من 280 صفحة من الجزء الأول من سلسلة "هاري بوتر". ويمكن تنزيل النسخة الإلكترونية منه على منصة متجر التطبيقات في كوريا الشمالية المسماة "رفيقي"، وهي نسخة كورية شمالية من متجر "غوغل بلاي ستور"، ومتجر التطبيقات "آب ستور". وعند تنزيل البرامج من سوق التطبيقات، يدفع المستخدمون بالنقاط. ويقال إن قصص هاري بوتر تباع بأعلى النقاط.





"لي جي سون 이지순":

في كوريا الشمالية، لم يتم العثور على كتب هاري بورتر الأصلية، ولكن يبدو أنها متاحة على المنصة الإلكترونية "رفيقي 4.3" على شكل كتاب إلكتروني. يمكن للسكان في الشمال تنزيل محتويات مثل الموسيقى والكتب الإلكترونية ومقاطع الفيديو على النظام الأساسي، والذي يبدو أنه قد تم تحديثه في أغسطس 2019 قبل البدء في تقديم الخدمة في عام 2020. ومن غير المعروف من قام بترجمة ذلك الكتاب. أولئك الذين يأملون في تنزيل الكتاب عليهم دفع 3000 نقطة، وهو أعلى سعر لأي برنامج على المنصة. يحتل هاري بوتر أيضا مرتبة عالية في قائمة البرامج الشعبية، مما يعكس أن الكتاب يستقطب استجابة إيجابية من القراء في الشمال. عندما تصفحت عناوين الفصول، وجدت أن الكتاب قد تمت ترجمته جيدا، مع الحفاظ على المعاني الأصلية كما هي.





في يونيو 2020، قالت "جريدة الأدب" في كوريا الشمالية إن القراء يبدون اهتماما متزايدا بكتاب الأطفال "هاري بوتر". ولكن في الواقع من غير المعتاد بالنسبة لكوريا الشمالية تقديم رواية أجنبية عن السحرة وحتى منحها تقييما إيجابيا. غير أنه في أكتوبر من نفس العام، نشرت وسائل الإعلام في الشمال مقالا حول سلبيات قصة هاري بوتر.





"لي جي سون 이지순":

هذه المرة، تم انتقاد الكتاب لأنه قد يضلل القراء الذين قد يعتقدون أنهم قادرون على تشكيل مصيرهم طالما أن لديهم القدرة والمهارات في المجتمع الرأسمالي. كما تم انتقاده لأنه ركز فقط على إثارة اهتمام القراء وانتهى به الأمر إلى خلق شيء غريب. القصة تعرضت لانتقادات شديدة، حتى مع وجود الفكرة التقدمية حول الأطفال الرياديين بطريقتهم الخاصة، لأنها تدور حول عالم سحري خيالي وبعيد عن الواقع.





قد تبدو قصص هاري بوتر وكأنها حلم خيالي في كوريا الشمالية، التي تعتقد أن الفن ينبغي أن يكون متجذرا في الواقعية. ولكن في الشمال يُنظر إلى الخيال العلمي بشكل مختلف. فوفقا لنظرية حول إنشاء أدب الخيال العلمي تم نشرها في عام 1993 بواسطة الكاتب "هوانغ تشونغ سانغ"، فإن أدب الخيال العلمي يصور أنشطة ونضالات وحياة الناس الذين يستكشفون العلوم والتكنولوجيا.





"لي جي سون 이지순":

في كوريا الشمالية، يتعين إنشاء أدب الخيال العلمي على أساس من المعرفة العلمية القوية، وليس على عناصر سحرية. يجب أن يصور الخيال العلمي عالما مثاليا يمكن للناس بناؤه في وقت ما في المستقبل، على الرغم من أنه من المستحيل القيام بذلك في الوقت الحالي. منذ منتصف الخمسينيات، مباشرة بعد الحرب الكورية، بدأت كوريا الشمالية في إنتلاج أفلام الخيال العلمي مستهدفة الأطفال والمراهقين. وازدهرت أفلام الخيال العلمي في كوريا الشمالية بعد أن أطلق الاتحاد السوفيتي أول قمر صناعي أرضي "سبوتنيك"، في عام 1957. وسّع الإطلاق التاريخي آفاق الخيال من الأرض إلى الفضاء الخارجي، مما ساهم في إثراء الإبداعات الأدبية، خاصة سباق الفضاء بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في الستينيات، مما أدى إلى ازدهار أفلام الخيال العلمي في كوريا الشمالية.





العديد من قصص الخيال العلمي تحذر من أن الإيمان الأعمى بالتقدم العلمي وجشع الإنسان الذي لا حدود له، يمكن أن يؤدي إلى دمار العالم. وفي أثناء قراءة قصص الخيال العلمي، يتخيل الناس كيف سيكون شكل المستقبل، ويفكرون في أنفسهم بطريقتهم الخاصة. لكن قصص الخيال العلمي الكورية الشمالية مختلفة عن ذلك.





"لي جي سون 이지순":

تعتقد كوريا الشمالية أن أدب الخيال العلمي لديها يصور الخيال العلمي بطريقة واقعية ومفعمة بالأمل، بينما تنتقد الخيال العلمي لدى الغرب لكونه غير واقعي بشكل يبعث على السخرية والتشاؤم. لم يتم العثور على قصص حول الروبوتات التي تهاجم البشر أو تدمر الواقع بسبب غزو أجنبي، في قصص الخيال العلمي في كوريا الشمالية. هناك قصة خيال علمي بعنوان "الأذن الزرقاء"، كتبها "هوانغ تشونغ سانغ" الذي يعد أحد أبرز الكتاب في الشمال، وهي تصور بعض العلماء الشباب الذين يطورون نباتات تكافح السرطان في كوريا الموحدة، حيث العلم والتكنولوجيا متقدمان للغاية. تدور قصص الخيال العلمي في كوريا الشمالية في الغالب حول تطوير تقنيات جديدة باستخدام العلم، واكتشاف مواد جديدة لتحسين حياة الناس والمساهمة في التنمية الوطنية. يدور فيلم خيال علمي كوري شمالي حول منطاد يلتقط البرق ويحول حصاد طاقة البرق لإمدادات غير محدودة من الكهرباء. وفي فيلم آخر، يصنع العلماء نباتات كبيرة الحجم. عادة ما تحكي قصص الخيال العلمي في كوريا الشمالية حكايات حول حلول مشاكل نقص الغذاء والطاقة المزمنة في البلاد، وهو ما يعني التركيز على كيف يمكن للعلم والتكنولوجيا المساهمة في بناء المدينة الفاضلة.





تهدف قصص الخيال العلمي في كوريا الشمالية إلى تحقيق المثل العليا للسلطة الحاكمة بطريقة علمية، أي باستخدام الخيال العلمي لتحقيق شيء مستحيل في الواقع. لكن المحللين يشيرون إلى أن النهايات الوردية القائمة على المثالية يمكن أن تحد من الخيال الإبداعي للفرد.





"لي جي سون 이지순":

يستند الخيال العلمي في كوريا الشمالية، من الناحية النظرية، إلى المعرفة العلمية، لكنه يحتوي على أغراض سياسية وعناصر أيديولوجية. لذلك يتم استخدامه في الواقع كأداة للحفاظ على النظام وتقوية سلطة القائد الأعلى. ومع اقتراب العالم الخيالي من السياسة الحقيقية، يظهر القصور في تلك الروايات وتفشل في إظهار التنوع. ومع ذلك، من المرجح أن تستمر كوريا الشمالية في خلق قصص خيال علمي، لأن العلوم والتكنولوجيا المتقدمة هي القوة الدافعة التي سيعتمد عليها المجتمع في المستقبل. في تقرير المراجعة الوطنية لعام 2021، قدمت كوريا الشمالية بعض السياسات الصديقة للبيئة، مثل الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واستخدام المنتجات البلاستيكية، وتلوث المياه، كجزء من خطط التنمية الوطنية. وسوف يكون من المثير للاهتمام مشاهدة كيف ستحل الروايات الكورية الشمالية القائمة على الواقعية هذه المشاكل وتصور مجتمعا مستقبليا أفضل.





تصف قصص الخيال العلمي في كوريا الشمالية عموما المدينة الفاضلة، حيث يعمل العلم على حل مشاكل نقص الغذاء والطاقة، وهو ما يشير إلى أن المهمة الأكثر إلحاحا لديها هي معالجة مثل تلك المشكلات.