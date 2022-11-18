توسيع نطاق القيود على المواد المستخدمة لمرة واحدة

ⓒYONHAP News

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحياة المستدامة، قررت الحكومة الكورية توسيع نطاق القيود المفروضة على المواد المستخدمة لمرة واحدة، مثل الأكياس والشفاطات البلاستيكية والأكواب الورقية، بدءا من يوم الخميس الماضي، على أن يتم تطبيق فرض العقوبات فعليا على أصحاب المحلات المخالفين لهذا القرار بعد عام واحد من فترة الإرشاد.

وأرجعت الحكومة السبب في تخصيص فترة للإرشاد لمدة عام إلى أن هذه الخطوة لا تهدف إلى مجرد فرض عقوبات، بل هي بمثابة حملة لتغيير الثقافة والممارسات المتعلقة باستخدام المواد ذات الاستعمال لمرة واحدة.

وفي هذا الصدد، شددت المنظمات المدنية لحماية البيئة على ضرورة وضع لوائح قوية لمنع التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى أن إعطاء فترة سماح سيؤثر سلبا على فاعلية القيود.

وجاء قرار الحكومة بتوسيع نطاق القيود على المواد المستخدمة لمرة واحدة لأول مرة بعد ٣ سنوات من حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في المتاجر الكبرى التي تزيد مساحتها عن ٣ آلاف متر مربع والمتاجر التي تزيد مساحتها عن ١٦٥ متر مربع في عام ٢٠١٩.

وسيتم توسيع نطاق القيود ليشمل تطبيق حظر استخدام الأكياس البلاستيكية على جميع المحلات التي تزيد مساحتها عن ٣٣ مترا مربعا، مثل متاجر التجزئة والمخابز والمقاهي والمطاعم.

وكان يمكن للمحلات صغيرة الحجم بيع الأكياس البلاستيكية لزبائنها، ولكن بعد توسيع القيود لم يعد ذلك ممكنا.

ويحظر القرار أيضا استخدام الأكواب الورقية والشفاطات البلاستيكية في المطاعم، والأدوات المصنوعة من المواد البلاستيكية المستخدمة في الملاعب لتشجيع الرياضيين.

وتأتي هذه الخطوة بناء على القانون الخاص بإعادة تدوير الموارد، والذي تم تعديله يوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام الماضي.

وبموجب القانون المعدل، سيخضع كل من لا يلتزم بالقيود على المواد المستخدمة لمرة واحدة لغرامة تبلغ قيمتها ٣ ملايين وون، على أن يتم تطبيق فرض الغرامة بعد عام واحد من فترة السماح.

وضمن الجهود لزيادة فاعلية حملة تقليل المواد المستخدمة لمرة واحدة، ستقوم الحكومة بتشجيع المحلات والزبائن على المشاركة في الحملة طواعية.

والجدير بالذكر أن حجم النفايات البلاستيكية في كوريا الجنوبية شهد زيادة كبيرة بعد تفشي فيروس كورونا. وفي الواقع، بلغ حجم النفايات البلاستيكية ٤ ملايين و٩٢٠ ألف طن في العام الماضي، بزيادة قدرها ٧.٧٪ مقارنة بعام ٢٠١٩، فيما بلغ عدد الأكواب الورقية المستخدمة لمرة واحدة ١.٠٢ مليار، بزيادة قدرها ٣٠.٨٪ مقارنة بمتوسط عددها السنوي خلال الفترة من عام ٢٠١٧ وحتى عام ٢٠١٩.